اقوى من منتجات المقاطعة.. وصفات منزلية للقضاء على بقع العرق

تبحث كثير من السيدات عن طرق منزلية بسيطة للتخلص من البقع الصعبة خصوصا بعد حملات المقاطعة الواسعة التى تضمنت اشهر منتجات إزالة البقع.

ووفقا لما جاء في موقع classicdrycleaner نعرض لكم طرق التخلص من البقع الصعبة بدون مواد خاصة.



مزيلات العرق

ضع منظف الغسيل السائح على البقعة.

بالنسبة للبقع الثقيلة، اترك المنظف عليها لبضع دقائق.

اغسل كالمعتاد.

بدائل للمحاولة:

انقعي قطعة الملابس في الخل الأبيض، ثم قومي بتنظيف البقعة بلطف باستخدام فرشاة أسنان.

يغسل مكان البقعة في الماء الساخن.

افركي بقع مزيل العرق الجافة بجورب نظيف أو جورب من النايلون لإزالة البقايا قبل الغسيل.

اصنعي عجينة من الماء وصودا الخبز، أو الأسبرين المطحون للملابس البيضاء، وافركي المعجون على البقعة قبل غسلها.