عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقوى من منتجات المقاطعة.. وصفات منزلية للقضاء على بقع العرق

بقع العرق
بقع العرق

تبحث كثير من السيدات عن طرق منزلية بسيطة للتخلص من البقع الصعبة خصوصا بعد حملات المقاطعة الواسعة التى تضمنت اشهر منتجات إزالة البقع.

ووفقا لما جاء في موقع classicdrycleaner نعرض لكم طرق التخلص من البقع الصعبة بدون مواد خاصة.
 

نوع تسالي لذيذ.. يخفض السكر وينقص الوزن

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

مزيلات العرق

ضع منظف الغسيل السائح على البقعة. 
بالنسبة للبقع الثقيلة، اترك المنظف عليها لبضع دقائق.
اغسل كالمعتاد.

بدائل للمحاولة:

انقعي قطعة الملابس في الخل الأبيض، ثم قومي بتنظيف البقعة بلطف باستخدام فرشاة أسنان. 

يغسل مكان البقعة في الماء الساخن.

افركي بقع مزيل العرق الجافة بجورب نظيف أو جورب من النايلون لإزالة البقايا قبل الغسيل.

اصنعي عجينة من الماء وصودا الخبز، أو الأسبرين المطحون للملابس البيضاء، وافركي المعجون على البقعة قبل غسلها.

البقع الصعبة التخلص من البقع الصعبة مزيلات العرق منتجات المقاطعة مزيل العرق فرشاة اسنان صودا الخبز حملات المقاطعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره في الأسواق.. اليك أهم فوائد اليوسفي

الوباء الأكثر خطورة.. ما هي فيروسات Paramyxovirus

انتبه لشكل جسمك.. علامات شائعة تكشف نوع خطير من السرطان

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

مش عارف تركز.. 10 عادات يومية للتغلب على ضباب الدماغ

مع دخول الخريف والشتا..أفضل طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

أفضل طعام للوقاية من الأنيميا.. سعره رخيص جدا

ترشيحاتنا

إطلاق 20 صاروخا من الأراضي اللبنانية على إسرائيل

غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصطحب أهالي الأسرى إلى البرلمان الأوروبي

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

تجهيز عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ