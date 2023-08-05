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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من جميع الأسطح.. طرق إزالة بقع القهوة من الملابس والرخام والسجاد

بقع القهوة
بقع القهوة

تعد بقع القهوة من أصعب البقع التي تصيب الملابس وأسطح المنزل المختلفة وتشوه مظهرها فكيف يمكن التخلص منها بسهولة

ونعرض لكم كيفية إزالة بقع القهوة من الأسطح المختلفة وذلك نقلا عما جاء في موقع nbcnews

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الملابس
 إن أسهل طريقة لإزالة بقع القهوة هي تشغيل الماء الساخن مباشرة عبر البقعة، وفي حالة ثبات البقعة ، عالجها بمحلول مكون من 50 بالمائة من الخل و 50 بالمائة من الماء ، ثم استخدم فرشاة وقليلًا من صابون الغسيل لإزالة الخل.

السجاد والمفروشات
ينصح بتنشيف البقعة وخلط محلول مكون من ملعقتين صغيرتين من مسحوق غسيل الأطباق في كوبين من الماء الدافئ. 
اغمس قطعة قماش بيضاء نظيفة أو إسفنجة أو فرشاة ناعمة في المحلول.


اعمل من الحافة الخارجية للبقعة باتجاه المركز لمنعها من الانتشار ، اعمل محلول التنظيف في البقعة.


ربتي بقطعة قماش جافة لامتصاص المحلول واستمر في الانتقال إلى منطقة نظيفة من قطعة القماش أثناء نقل البقعة.

أنهي ذلك بغمس قطعة قماش نظيفة في ماء عادي لشطف مكان بقع القهوة. 


هذا مهم بشكل خاص لأن أي بقايا صابون متبقية في السجادة ستجذب في الواقع المزيد من التربة 


اترك البقعة تجف في الهواء بعيدًا عن الحرارة المباشرة ، ثم استخدم المكنسة الكهربائية لرفع ألياف السجادة.

كونترتوب الجرانيت أو الرخام


امزج نصف كوب من بيروكسيد الهيدروجين مع كوبين من الماء البارد لإزالة بقع القهوة من الرخام  بل ستختفي جميع البقع الصعبة تقريبًا" ، وينصح بعدم استخدام المنظفات الحمضية مثل الخل أو عصير الليمون ، والتي يمكن أن تؤدي إلى حفر الحجر
 

بقع القهوة أسهل طريقة الهيدروجين البقع الصعبة المكنسة الكهربائية صابون الغسيل الماء الساخن

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