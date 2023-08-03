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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

الشيف بوراك
الشيف بوراك

تصدرت أزمة الشيف بوراك ووالده مواقع السوشيال ميديا في العالم العربي خلال الفترة الأخيرة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتفاعل بعض المشاهير مع أزمة الشيف بوراك ووالده، حيث قام الأخير ببيع العلامة التجارية واسم الشيف بوراك لأحد رجال الأعمال دون موافقته والأب أنكر. 

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وتطورت الأزمة بين الشيف بوراك ووالده حتى وصلت للقضاء واحتلت مكانة كبيرة وسط اهتمامات نشطاء السوشيال ميديا والمشاهير.

وفي محاولة للصلح بين الأب والابن قام الفنان اللبناني الشهير محلم زين بمحاولة فض المشكلة بين الشيف بوراك ووالده حيث أنه صديق العائلة وتحديدا الأب منذ 15 سنة تقريبا.

ملحم زين
ملحم زين


ولكن والد الشيف بوراك رفض تدخل الفنان محلم زين في حل الأزمة القائمة بينه وبين ابنه حاليا، لكنه نوه بأنه يمكن أن يلجأ له في وقت لاحق إذا احتاج ذلك.

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