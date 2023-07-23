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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

أضرار التكييف
أضرار التكييف

لايعرف الكثير من الأشخاص أضرار التكييف على الصحة في حين أنهم يستخدمونه يوميا في الحر .

وفي الحقيقة أضرار التكييف كثيرة جدا خاصة ما لم يتم تنظيف الأنظمة بانتظام ، يمكن أن تكون مكيفات الهواء مصدرًا لمشاكل صحية. 

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أضرار التكييف على الجسم

يمكن أن يصبح تلوث الهواء مشكلة خطيرة تساهم في أمراض الجهاز التنفسي لدى الاصحاء وهى من أخطر أضرار التكييف على الجسم

 و بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تكييف الهواء في العمل والمنزل إلى مشاكل ، مثل نزلات البرد والحمى والصداع والتعب.

تعد زيادة القابلية للإصابة بالعدوى من أهم الأضرار التى تحدث إذا كنت تستخدم مكيف الهواء بشكل متكرر. يمكن أن يتسبب تراكم الغبار والملوثات في فلاتر مكيف الهواء في حدوث مشكلات لجهازك التنفسي و علاوة على ذلك ، تستخدم مكيفات الهواء أنظمة المياه الاصطناعية هذه لتبريد الهواء ، والذي يمكن أن يصبح طبقات ساخنة من الميكروبات التي تبدأ في التراكم واخترق الجسم وتصيبه بأضرار خطيرة وتضعف المناعة
ومن أضرار التكييف أنه يتسبب في زياده معاناه أصحاب حساسية الصدر والربو والمشاكل الصدرية المختلفة حيث أن الهواء البارد الخارج من مكيف غير نظيف يضر الرئة والجهاز التنفسي ويجعل الإنسان يعاني من مضاعفات عديده قد تصل إلى الاختناق وعدم القدره على التنفس بشكل صحيح

الحساسية
الحساسية

أضرار التكييف الصحراوي 

 

 

يؤدي جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي إلى تفاقم قابليتك للإصابة بالعدوى وهى من أضرار التكييف الصحراوي.

 تعمل الأغشية المخاطية كآلية دفاعية ضد الميكروبات - يمكنها الإمساك بها في طريقها إلى الداخل،لذا  فإن التركيز العالي للميكروبات بالإضافة إلى آلية الدفاع الضعيفة ضدها يزيد من فرص إصابتك بالعدوى بشكل أكبر.

إذا كنت مصابًا بمتلازمة التصلب العصبي المتعدد ، فإن خطر الإصابة بالعدوى المتكررة يزداد أيضًا ، نظرًا لأن نظام المناعة لديك ليس قوياً كما ينبغي. لهذا السبب ، إذا كان لديك نظام AFS ، خاصة إذا كان متقدمًا ، فكن حذرًا جدًا عند استخدام مكيف الهواء ، ومحاولة إيجاد طرق أخرى للتبريد بدلاً من ذلك.
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أما عن تأثير مكيفات الهواء على الأداء الإدراكي والتركيز فكان تأثيرها ايجابيا
أظهر بحث من مدرسة هارفارد تشان للصحة العامة أن زيادة درجات الحرارة في الأماكن المغلقة أثناء موجة الحر تنتج آثارًا معرفية ضارة لدى مجموعة من الشباب الأصحاء دون مكيف للهواء. تابعت الدراسة 44 طالبًا من إحدى جامعات ماساتشوستس يعيشون في مبانٍ مكيفة الهواء وغير مكيفة قبل موجة الحر وأثناءها وبعدها.

خضع المشاركون لاثنين من اختبارات الإدراك وتم تقييم تأثير الموجة الحارة على الوظيفة المعرفية. 

وجدت المجموعة أن قصور الوظيفة المعرفية ناتج عن الظروف الحرارية الداخلية الناتجة عن موجات الحرارة في المباني غير المكيفة. اقترح الباحثون أن هذا الانخفاض في الوظيفة الإدراكية يمكن أن يعزى إلى زيادة الحمل الحراري والتأثيرات المتفاقمة للعوامل البيئية والسلوكية الأخرى.

ويؤيد هذا الدراسات التجريبية والوبائية والاقتصادية القياسية التي أظهرت أن التعرض للحرارة يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاجية والقدرة على التعلم والوفيات والتنقل لدى البشر.



أضرار التكييف على العظام


يعاني عدد كبير من الاشخاص من أضرار التكييف على العظام حيث يشعرون ببعض الالام سواء في المفاصل أو الظهر عند النوم في غرفة مكيفة أو التعرض لهواء التكييف لفترات طويلة

ويحدث هذا بسبب التعرض لموجات الهواء شديدة البرودة بشكل مباشر على الاجزاء التي يوجد بها مفاص أو الظهر او العظام لذا لابد من ضبط درجة التكييف بشكل مناسب للجسم وألا يكون الهواء مباشرا عليه

أضرار التكييف على الأطفال
أضرار التكييف على الأطفال

أضرار التكييف على الأطفال

 يؤدي مكيف الهواء إلى نتائج عكسية إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أضرار التكييف على الأطفال

إذا لم يتم الحفاظ على درجة حرارة الغرفة المثلى ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حرارة الجسم عند الأطفال .
protip_iconكن يقظا
قد يُظهر انخفاض حرارة الجسم عند الأطفال أعراضًا مثل الارتعاش وبطء التنفس وشحوب الجلد وبرودة الجلد 
يمكن تسجيل الجراثيم والمواد المسببة للحساسية في فلاتر الهواء ومجاري الهواء في مكيف الهواء ، مما قد يتسبب في مشاكل في الجهاز التنفسي عند الأطفال.
يمكن أن يستنفد مكيف الهواء أيضًا الرطوبة من بشرة طفلك ويجعل بشرته خشنة وجافة.

المصادر

ميديكال نيوز

 

 

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