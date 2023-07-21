أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

يبحث الكثير من الأشخاص عن أعراض جرثومة المعدة للتأكد من معانتهم منها وأنها السبب الرئيسي فى المشاكل التى يعانون منها فى الجهاز الهضمى .

ومن المهم معرفة أعراض جرثومة المعدة للتمكن من اكتشافها بشكل سريع والبدء فى العلاج قبل حدوث المضاعفات.

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم أعراض جرثومة المعدة وعلاجها سواء لدى الأطفال أو الكبار والحوامل .

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها

نقدم لكم أعراض جرثومة المعدة وعلاجها بشكل صحيح للتمكن من الوقاية من مضاعفتها الخطيرة التى تصل للنزيف والمعاناة من أمراض أخرى كالسرطان.

وتتلخص أعراض جرثومة المعدة في الانتفاخ الدائم في البطن والقىء والغثيان وفقدان الوزن بشكل ملحوظ دون ريجيم والارهاق بسرعة والبراز الداكن.

كيف يتم علاج جرثومة المعدة ؟

إذا لم تكن لديك أعراض ، فلا داعي للعلاج وإذا تم تشخيص إصابتك بها ، فتجنب تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات و يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.

يتم علاج القرحة التي تسببها جرثومة المعدة المعروفة علميا ببكتيريا الملوية البوابية بمزيج من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون التي تقلل الحموضة.

المضادات الحيوية: عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية، ومن بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين وكلاريثروميسين (بياكسين®) وميترونيدازول (فلاجيل®) والتتراسيكلين.

مثبطات مضخة البروتون: تشمل مثبطات مضخة البروتون المستخدمة بشكل شائع لانزوبرازول (بريفاسيد) ، أوميبرازول (بريلوسيك) ، بانتوبرازول (بروتونيكس) ، رابيبرازول (أكيفكس®) أو إيزوميبرازول (نيكسيوم).

البزموت سبساليسيلات: في بعض الأحيان يضاف هذا الدواء (على سبيل المثال ، Pepto-Bismol®) إلى المضادات الحيوية بالإضافة إلى تركيبات مثبطات مضخة البروتون المذكورة أعلاه. هذا الدواء يحمي بطانة المعدة.

عادة ما يأخذ العلاج المركب لمدة 14 يومًا.

أحد الأدوية الأحدث ، Talicia® ، يجمع بين اثنين من المضادات الحيوية (ريفابوتين وأموكسيسيلين) مع مثبط مضخة البروتون (أوميبرازول) في كبسولة واحدة.

أعراض جرثومة المعدة على الأطفال



لا تظهر معظم أعراض جرثومة المعدة على الأطفال

المصابين الا على نسبة قليلة حوالي 20٪ تقريبا.

الأعراض والعلامات التي تنشأ عن التهاب المعدة أو القرحة الهضمية بسبب جرثمة المعدة وتشمل:

ألم خفيف أو حارق في معدتك (غالبًا بعد ساعات قليلة من تناول الطعام وفي الليل) .

قد يستمر ألم المعدة من دقائق إلى ساعات وقد يأتي ويختفي على مدى عدة أيام إلى أسابيع.

فقدان الوزن غير المخطط له.

الانتفاخ .

الغثيان والقيء (القيء الدموي).

عسر الهضم .

التجشؤ.

فقدان الشهية.

براز داكن أو وجود الدم

جرثومة المعدة عند الاطفال

أعراض جرثومة المعدة للحامل

لاتختلف أعراض جرثومة المعدة للحامل كثيرا عن تلك التى يعاني منها الرجال والأطفال والفتيات ولكنها تكن أكثر حدة وألم

وتعانى الحامل من القئ والغثيان الشديد وحرقة وحموضة شديدة في المعدة بشكل أكبر من النساء غير الحوامل والرجال

جرثومة المعدة فى الحمل



أعراض جرثومة المعدة على الجلد

قد يتعجب البعض من فكرة ظهور أعراض جرثومة المعدة على الجلد ولكن هذه البكتيريا تتسبب في مجموعة متنوعة من الأمراض التي لا تتعلق بالجهاز الهضمي ، وقد اقترحت عدة دراسات ارتباطًا بالشروط التالية:

الشرى العفوي المزمن

وجدت العديد من الدراسات صلة بين عدوى جرثومةالمعدة والأرتكاريا المزمنة.

يُعتقد أن الإصابة بجرثومة المعدة تزيد من نفاذية بطانة المعدة وبالتالي تزيد من التعرض لمسببات الحساسية (المواد التي تسبب الحساسية ) في الجهاز الهضمي، كما أن الاستجابة المناعية لبكتيريا الملوية البوابية تنتج أجسامًا مضادة قد تشجع على إفراز الهيستامين في الجلد.

العد الوردي

يمكن أن تزيد جرثومة المعدة من مستويات أكسيد النيتروز في الدم أو الأنسجة مما يساهم في احمرار الوردية واحمرارها .

الصدفية

قد تكون جرومة المعدة واحدة من الكائنات الحية القادرة على تحفيز الاستجابة الالتهابية لمرض الصدفية.

متلازمة سجوجرن

قد تحفز جرثومةالمعدة رد فعل مناعي ذاتي للجلد والغدد مما يسبب متلازمة سجوجرن.

فرفرية هينوخ شونلاين

داء الثعلبة

مرض حلو

التصلب الجهازي

التهاب الجلد التأتبي

مرض بهجت

حكة معممة _

حكة عقيدية

فرفرية نقص الصفيحات المناعية

الحزاز المسطح

تقرح قلاعي .



هل يساعد علاج جرثومة المعدة في الخلص من مرض جلدي؟

أشارت العديد من الدراسات الصغيرة إلى أن استئصال الحلزونية البوابية له نتائج إيجابية على بعض الأمراض الجلدية مثل الشرى ومرض بهجت والحزاز المسطح والتهاب الجلد التأتبي والمتلازمة الحلوة والتصلب الجهازي والحالات غير المستفيدة، هي الصدفية والوردية .

هذه الدراسات ليست عشوائية وتتضمن أعدادًا صغيرة من المرضى، لذلك لا يمكن التوصل إلى نتيجة نهائية حول استئصال جرثومة المعدة في أمراض الجلد في الوقت الحالي.

الثعلبة



أعراض جرثومة المعدة وأضرارها

يريد كثيرون أعراض جرثومة المعدة وأضرارها على الجسم التى يمكن أن تنتج عن إهمال علاجها



تسبب الحلزونية البوابية مرضًا مباشرًا في المعدة ومن المحتمل أن تكون هناك حالات أخرى مرتبطة باستجابة الجسم المناعية للبكتيريا.

التهاب المعدة المزمن تحديدافي البطانة

القرحة الهضمية

سرطانات المعدة

أنواع معينة من الأورام اللمفاوية سرطانات الأنسجة اللمفاوية

المصادر

dermnetnz

clevelandclinic