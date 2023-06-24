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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

النوم امام المروحة
النوم امام المروحة

تعد المروحة من الأجهزة الأساسية في كل بيت والجميع يلجأ لاستخدامها خلال فصل الصيف خاصة أثناء النوم فى الليل للمساعدة على النوم الهادئ 

ووفقا لموقع “ إكسبريس” المروحة ومختلف أجهزة التبريد تعد سلاح ذو حدين فهي وسيلة فعالة فى تنظيم درجة حرارتك في الليل وفي نفس الوقت تعرضك لبعض المشاكل الصحية.

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وقال خبير النوم مارتن سيلي، إن المروحة الكهربائية تضر أكثر مما تنفع وتجعل الإنسانن أكثر عرضة لـ 3 مشاكل صحية، وهى: 

 

 الحساسية والربو

تقوم المرحة أثناء الدوران بنشر  الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية الأخرى في الغرفة وإذا وجدت نفسك أصبت بالعطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة الحلق وصعوبة التنفس، فابحث عن الغبار في غرفة النوم وعلى الأساس بداخلها وعلى شفرات المروحة الكهربائية. 

يمكن للرياح الزائدة الناتجة عن المروحة الكهربائية أن تجفف أنفك وحلقك، ما يؤدي إلى إنتاج جسمك المزيد من المخاط والحل هو الحفاظ على شرب الماء.

جفاف العين والتهابها

لا تؤدي الرياح الزائدة بسبب المروحة إلى تجفيف أنفك وحلقك فحسب، بل تجفف العين ما يؤدي إلى تهيجها وهذا أكثر أهمية لمن يرتدون العدسات اللاصقة.

جفاف-العين
جفاف-العين

تصلب الرقبة وآلام العضلات 

عند توجيه المروحة إلى مناطق العضلات طوال الليل يحدث ألم في العضلات لأن الهواء البارد المركز يجعل عضلاتك متشنجة ما يسبب الألم ويسبب تيبس في الرقبة.

المروحة آلام العضلات الحساسية الحساسية والربو المروحة الكهربائية النوم الهادئ

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