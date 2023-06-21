طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الممبار فى احتفالات عيد الأضحى خاصة فى مصر فمذاقه شهي ومميز وغير تقليدي ، فهو يختلف عن الأطباق المقدمة طوال العام.

وبالرغم من مذاق الممبار المميز إلا أنه يستغرق وقت كبير من ربة المنزل فى التنظيف والتحضير وحتى الحشو والتجهيز لذا لا تقدم النساء على طهيه وإعداده إلا فى أوقات معينة مثل عيد الأضحى والعزومات.

نعرض لكم طرق مختلفة لعمل الممبار بأفكار متنوعة حتى أصعب الأنواع منها الممبار الضاني والممبار العصبان بالسبانخ، ونقدم طرق عمل الممبار من خلال وصفات مجموعة من أشهر الطهاة فى مصر .



طريقة عمل الممبار بالأرز للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الممبار بالأرز:

بصل مفروم

ممبار

أرز

طماطم مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

فلفل أخضر رومى

فلفل حار

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة عمل الممبار بالأرز

* ضعي الأرز والطماطم والبصل المفروم والثوم المفروم فى وعاء كبير ثم ضيفي الشبت المفروم والبقدونس المفروم والكزبرة المفروم

* ضيفى الفلفل الرومى والحار و الملح والفلفل الأسود والكمون الزيت وقلبى جيدا ثم احشى الممبار بالخليط ويتم سلقه فى الماء المغلى مع الملح والأعشاب على النار ثم حمريه فى الزيت أو السمنة ويقدم ساخنا.

الممبار

طريقة عمل الممبار بالسبانخ لماجى حبيب

لمقادير:

ممبار

كبدة

كلاوي

قلوب

بقدونس مفروم

سبانخ

بصل مفروم

ثوم مفروم

نعناع جاف

كراوية بودرة

حمص شام منقوع

صلصة

هريسة

زيت

أرز أبيض

بصل

جزر

فلفل أسود حب

ملح

حبهان



طريقة عمل الممبار

في إناء كبير قطعى الكبدة والكلاوي والقلوب وافرمي البقدونس والسبانخ والبصل ثم ضيفي و الارز وحمص الشام والصلصة والهريسة والنعناع والكراوية وضعي الخليطين فى إناء واحد وقلبيهم جيدا .



احشي الممبار بخلطة الأرز والكبدة ثم اسلقيه فى ماء مغلي مع شرائح البصل و الجزر و الفلفل الأسود والملح والحبهان.

بعد انتهاء النضج وتصبح الجلدة طرية قومي بتحمير الممبار في السمنة الساخنة أو الزبدة ويقدم مع سلطة طحينة

ممبار عصبان



طريقة عمل صينية الممبار باللحمة للشيف نجلاء



مقادير ممبار باللحمة المفرومة

ممبار

أرز

لحمة مفرومة

طماطم مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

بصل

ثوم

زيت

فلفل أخضر حار

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

فلفل أخضر رومى

طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة

* اخلطي الطماطم مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والشبت والبقدونس والكزبرة و الكمون وقلبيهم ثم أضيفى الأرز واللحمة المفرومة والسمنة أو الزيت على الخليط السابق وقلبي حتى يتجانسوا جيدا.

*احشى الممبار بالخليط السابق وبنفس خطوات الطريقة العادية ثم قومي بلف الممبار المحشى واسلقيه فى ماء مغلي به ملح وورق لورا أو أى توابل تضعيها فى مرحلة السلق

* ضعي الممبار فى صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت قم ادهنيه بزيت أو سمنة من الأعلى ولفيه فى صينية على شكل دوائر متصلة دون أن تقطعيه ثم ادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم

صينية الممبار

طريقة عمل الممبار بالفريك للشيف شربيني

مقادير الممبار بالفريك

الممبار

2 كوب فريك منقوع

3 بصل متقطعة مكعبات صغيرة

ربع كوب زيت

3 طماطم معصورة

حزمة بقدونس

حزمة شبت

حزمة كزبرة

ملح

فلفل اسود

كمون

جنزبيل

شطة

نعناع

زعتر

طريقة عمل الممبار بالفريك

* اغسلي الفريك وانقعيه حتى يصبح طريا ثم صفيه وضعي طاسة على النار بها سمنة أو زيت وحمري البصل حتى يصل للون الذهبي أضيفي عصير الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود والكمون والشطة والجنزبيل والنعناع حتى تنضج الصلصة

* ضعي البقدونس والشبت والكزبرة ثم الفريك وقلبيهم جيدا واتركي الخليط حتى يهدأ ثم احشي الممبار به ورصيه فى صينية كبيرة مدهونة سمنة أو زيت وضعي رشة زيت على الوجه ثم بشر طماطم ثم رشة ملح وادخليه الفرن حتى النضج

طريقة عمل الممبار الضاني الرفيع للشيف حسن



مكونات الممبار الضانى :

نصف كيلو ممبار ضانى

ملح

فلفل أسود

بهارات



كوب إلاربع لحم بقرى مفروم

ربع كيلو لحمة ضانى مفروم

نصف كوب لية ضاني مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب بشر بصل رفيع جدا



طريقة عمل الممبار الضانى :

فى البداية اغسلي الممبار جيدا بالماء النقى والخل والليمون ويمكن إضافة البكينج بودر أو بيكربونات صوديوم حسب المتوفر لديك من أجل التمكن من تنظيف الممبار جيدا فى وقت قصير.

فى بولة كبيرة ضعي اللحم البقرى المفروم واللحمة الضانى المفرومة واللية المفرومة والبقدونس المفروم و تفل البصل والملح والفلفل الأسود المطحون والبهارات المفضلة لديك واخلطي كل المكونات جيدا حتى تمتزج تماما

احضري الممبار وافتحيه بيدك ثم قومي بحشوه بخليط اللحمة وضعيه على شواية ساخنة حتى ينضج من كل الجهات ويقدم مع السلطة الخضراء والطحينة أو مع طبق جانبي مثل الملوخية