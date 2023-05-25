10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

تعد الكبدة من أشهى الأكلات التى يحبها الجميع كما أنها سريعة التحضير وغنية بالفوائد الصحية خاصة انها تحتوى على نسبة عالية من الحديد والبروتين.



ولكن فى بعض الأحيان نقع فريسة للغش التجاري ونشتري الكبدة الفاسدة دون أن ندري مما جعلها سببا فى إصابتنا بالأمراض .

ووفقا لموقع medmunch نعرض لكم مجموعة من النصائح التى تساعد على اكتشاف الكبدة الفاسدة أو التالفة .

علامات فى الشكل

لا ينبغي أن يكون هناك أي عيوب أو علامات غريبة فى الكبدة النيئة أو المطهية ؛ بقع بيضاء أو رمادية أو خضراء أو صفراء أو مناطق كبيرة من اللون الأرجواني الغامق من الكدمات.

انتبه إذا رأيت أجزاء مفقودة من الكبدة لأن هذا قد يشير إلى إزالة الكدمات أو العيوب لمحاولة إخفاء سوء المعاملة.

لا ينبغي أن تكون قطعة الكبدة الطازجة مسطحة أو باهتة في قسم اللمعان ، لذا ارفعها إلى الضوء ، وإذا كنت لا ترى أي وميض ؛ حرفيا لا يبدو جيدا.

يمكن أن تشير أي من هذه العلامات إلى أن الكبد قد تمت إزالته بشكل سيئ ، أو أن جودة الكبدة رديئة أو في حالة سيئة.

كبد البقر الذي تحول لونه شاحبًا ، أو لونه غير متساوٍ ، أو يبدو باهتًا ، أو به كميات كبيرة من الكدمات هي مؤشرات واضحة على أن كبد البقر قد أصبح سيئًا.

كبدة فاسدة

تغير الرائحة

لا ينبغي أن تشم رائحة أي شيء آخر غير رائحة اللحوم والكبدة حتى النكهات الجيدة لأنه يعنى إضافة مواد أخرى لها

إذا لاحظت أي ضربات من الحموضة أو البيض الفاسد أو الكبريت فقد تكون الكبدة سيئة.

نسيج الكبدة

