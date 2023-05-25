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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

الكبدة
الكبدة

تعد الكبدة من أشهى الأكلات التى يحبها الجميع كما أنها سريعة التحضير وغنية بالفوائد الصحية خاصة انها تحتوى على نسبة عالية من الحديد والبروتين. 

ولكن فى بعض الأحيان نقع فريسة للغش التجاري ونشتري الكبدة الفاسدة دون أن ندري مما جعلها سببا فى إصابتنا بالأمراض .

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ووفقا لموقع medmunch نعرض لكم مجموعة من النصائح التى تساعد على اكتشاف الكبدة الفاسدة أو التالفة .

علامات فى الشكل 

  • لا ينبغي أن يكون هناك أي عيوب أو علامات غريبة فى الكبدة النيئة أو المطهية ؛ بقع بيضاء أو رمادية أو خضراء أو صفراء أو مناطق كبيرة من اللون الأرجواني الغامق من الكدمات.
  • انتبه إذا رأيت أجزاء مفقودة من الكبدة  لأن هذا قد يشير إلى إزالة الكدمات أو العيوب لمحاولة إخفاء سوء المعاملة.
  • لا ينبغي أن تكون قطعة الكبدة الطازجة مسطحة أو باهتة في قسم اللمعان ، لذا ارفعها إلى الضوء ، وإذا كنت لا ترى أي وميض ؛ حرفيا لا يبدو جيدا.
  • يمكن أن تشير أي من هذه العلامات إلى أن الكبد قد تمت إزالته بشكل سيئ ، أو أن جودة الكبدة رديئة أو في حالة سيئة.
  • كبد البقر الذي تحول لونه شاحبًا ، أو لونه غير متساوٍ ، أو يبدو باهتًا ، أو به كميات كبيرة من الكدمات هي مؤشرات واضحة على أن كبد البقر قد أصبح سيئًا.

كبدة فاسدة
كبدة فاسدة

تغير الرائحة 

  • لا ينبغي أن تشم رائحة أي شيء آخر غير رائحة اللحوم والكبدة حتى النكهات الجيدة لأنه يعنى إضافة مواد أخرى لها
  • إذا لاحظت أي ضربات من الحموضة أو البيض الفاسد أو الكبريت فقد تكون الكبدة سيئة.

نسيج الكبدة 
 

  • تكن كبدة البقر غير المطبوخة صلبة إلى حد ما على الرغم من مظهرها الهلامى، مثل معظم اللحوم النيئة، فلا ينبغي أن يكون هناك الكثير من الاهتزاز للحم الكبدة .
  • ابحث عن أي علامات لامعة بشكل مفرط  حيث تشير هذه إلى انهيار البروتينات ، ولا ينبغي أن يكون هناك أي كتل أو بقع خشنة في أي مكان في الكبدة.
  • يجب أن يكون من السهل تحديد أي علامات تدل على وجود بقايا دهنية أو زيادة سماكة الدهون ، وعلى الرغم من عدم وجود علامات تلف ، إلا أنها مؤشرات على أن الكبدة رديئة أو منخفض الجودة.
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