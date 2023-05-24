سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

تحدث الفنان محمد ممدوح مؤخرا عن سبب اتخاذه قرارا إنقاص الوزن حيث أعلن أنه فعل ذلك من أجل أسباب صحية وليس بسبب رفض المخرجين له كما اعتقد البعض لأنه جسد العديد من الشخصيات الدرامية.

أعلن الفنان محمد ممدوح ،فى تصريحات إعلامية سابقة، أن كلمة السر فى تمكنه من إنقاص الوزن فى وقت قياسي هى اتباع رجيم الماء حيث فقد 16 كيلو فى أسبوعين



وذكر موقع “thelifeco ” أن ريجيم الماء الذي اتبعه الفنان محمد ممدوح لإنقاص الوزن يعتمد على تناول الماء فقط لمدة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام تحت الإشراف الطبي ويكرر حسب توجيهات الطبيب

ويمسح بعد انتهاء مدة ريجيم الماء الذي كان كلمة السر فى إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح يجب أن يكن الإنسان حريص فى اختيار نوعية الطعام التى يتناولها وغالبا يسمح الأطباء بتناول الفاكهة فقط خاصة التفاح

الأبحاث تكشف أن ريجيم الماء الذي اتبعه الفنان محمد ممدوح يعزز الالتهام الذاتي وهو عملية يتم فيها تكسير الأجزاء القديمة من خلاياك وإعادة تدويرها ومنع العديد من الحالات الطبية.

يمكن أن يقلل ريجيم الماء من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب وما إلى ذلك بل و يساعد في إطالة العمر الافتراضي.

يؤدي الالتهام الذاتي بسبب ريجيم الماء إلى تحفيز جهاز المناعة لبدء إنتاج خلايا دم بيضاء جديدة. كما نعلم بالفعل ، تعد خلايا الدم البيضاء عنصرًا حاسمًا في جهاز المناعة في الجسم، فإن فوائد تطهير المياه تساعدك على إعادة تشغيل جهاز المناعة لديك.

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي سريع للمياه وممتد تحت الإشراف الطبي قد يخفض ضغط الدم ، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم و تحسين حساسية الأنسولين واللبتين.

ريجيم الماء



هل النظام الغذائي المائي آمن؟

عندما تريد صيام الماء يجب عليك مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت مناسبًا لصيام الماء خاصة إذا كنت من هؤلاء الأشخاص

لديك اضطراب في الأكل

يعانون من نقص الوزن

حامل أو مرضعة

لديك مشاكل في القلب

لديك مرض السكري من النوع الأول

يعانون من الصداع النصفي غير المنضبط

يخضعون لعملية نقل دم

يتناولون دواءً محددًا ؛ اطلب مشورة الطبيب

خطط صيام الماء

عندما تكون صيام الماء