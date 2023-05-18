احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

تعد الفاكهة المحقونة من أخطر الأطعمة التى تسبب أمراض عديدة للإنسان في مقدمتها السرطان

ويقوم بعض التجار والمزارعين بحقن مواد كيميائية وصبغات خطيرة داخل الخضروات والفاكهة لتسريع نضجها وتحسين مظهرها لجني المزيد من الأرباح

ولكن عند تناول هذه النوعية من الأطعمة التي يطلق عليها الفاكهة المحقونة يصاب الإنسان بمشاكل صحية خطيرة قد تصل للفشل الكبدي والسرطان.

لذا من المهم معرفة أهم العلامات التى تكشف الفاكهة المحقونة بالمواد الكيميائية والصناعية الضارة وذلك وفقا لما ذكره موقع “thehindubusinessline”

سيكون لون قشر الفاكهة المحقونة شبه موحد وليست متدرجة و الطنفس الأمر بالنسبة للخضروات وتظهر واضحة فى الطماطم والمانجو والبابايا .

أما الموز المحقون بمواد كيميائية فستكون الثمرة صفراء بالرغم من أن لون الساق “ المعروف بالعظم ” أخضر داكن.

تتميز الفاكهة المحقونة بأن نكهتها أقل وضوحا ولها مدة صلاحية أقصر أى أنها تفسد بسرعة

الموز المحقون

إذا كانت الفاكهة متوفرة قبل الموسم الخاص بها، فقد يعني ذلك أنها نضجت صناعيًا.

غسل الثمار وتقشيرها قبل الأكل يمكن أن يقلل من مخاطر رش كربيد الكالسيوم فقط وليس حقنها بالصبغات وباقى المواد الكيمائية.

توجد ألوان غير طبيعية فى الطبقات الداخلية للفاكهة غير مألوف وجودها خاصة إذا كانت بنفس لون قشر الفاكهة فإنه دليل على حقنها بمواد وألوان صناعية

إذا كان شكل الفاكهة الخارجي جيد ورائع بشكل خيالي فغالبا لايكن هذا من طبيعتها وإنما حدث بسبب المواد الصناعية التى رشها عليها أو حقنها بها

يُطلق على المادة الكيميائية الأكثر استخدامًا اسم الإيثيفون حمض الفوسفونيك 2-كلورو إيثيل ويخترق الثمرة ويتحلل الإيثيلين وهناك مركب آخر يستخدم بانتظام فى الفاكهة و هو كربيد الكالسيوم ، الذي ينتج الأسيتيلين وهو نظير للإيثيلين وكلها مواد، ومع ذلك فهو محفوف بالعديد من المشاكل. إنه مادة متفجرة وكلها مواد ضارة بالصحة.