حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

انتشرت مؤخرا بعض الشائعات حول البطيخ الموجود فى السوق المصري وأنه محقون بمواد مسرطنة ، إلا أن مجلس الوزراء ووزارة الزراعة أصدرا نفيا لهذه الشائعات.

وتعد شائعة البطيخ المحقون من أكثر الأشياء التى تتروج كل عام تقريبا فى السوق المحلى لذا من المهم معرفة العلامات التى تكشف البطيخ المحقون بأى مواد أخرى لتسريع النضج أو تغيير الشكل

ونقدم لكم أهم الطرق التى تساعد فى اكتشاف البطيخ المحقون وذلك وفقا لما جاء فى موقع

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يمكن أن يحتوي البطيخ المحقون على مواد كيميائية مثل النترات ، والصبغة الاصطناعية كرومات الرصاص ، والميثانول الأصفر ، والأحمر السوداني) ، والكربيد ، والأوكسيتوسين ، مما يجعلها غير صحي.



بطيخ

علامات البطيخ المحقون

فحص المسحوق الأبيض:

في كثير من الأحيان سترى مسحوقًا أبيض وأصفر على السطح العلوي للبطيخ وسوف تقوم بتنظيفها على شكل غبار ، لكن هذا المسحوق يمكن أن يكون كربيدًا ، مما يجعل الفاكهة تنضج بشكل أسرع لذلك يجب غسل البطيخ جيداً بالماء قبل تقطيعه.

علامات البطيخ الأحمر :

ستشعر بالاحمرار والحلاوة أكثر من المعتاد أثناء تقطيعه وأثناء الوصول إلى الوسط ، سترى علامة محترقة قليلاً بسبب المواد الكيميائية.

البحث عن الثقوب أو الشقوق:

في كثير من الأحيان يكون هناك ثقب صغير في البطيخ أثناء حقنها وغالبًا ما يسأل الناس عن هذا ، لكنهم يتجاهلون المظهر الطبيعي للبطيخ فإذا رأيت ثقوبًا وشقوقًا في منتصفها بعد تقطيعها ، فقد يكون هذا أيضًا مؤشرًا على حقنة البطيخ.

علامة أخيرة تحسم الشك

أفضل طريقة لكشف البطيخ المحقون هي تحديد العلامات المذكورة أعلاه ولكن قد يراودك بعض الشك أحيانا عندما تكون العلامات السابقة غير قوية، لذا هناك طريقة أخرى سهلة لكشف الأنواع المغشوشة وهي ترك البطيخ على الأقل 2-3 أيام بعد شرائه من السوق.

لا يفسد البطيخ لعدة أسابيع ، فلا ضير من تركه لمدة 2-4 أيام و في هذه الأيام إذا رأيت أي رغوة أو ماء يخرج من سطح البطيخ ، فهذا يعني أنه محقون بمواد كيميائية ضارة.