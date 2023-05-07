عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يحذر من تناول العسل بالماء الساخن على الريق لأنه يتسبب فى إنتاج مواد سامة

وقال الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، العسل بالماء الساخن من أكثر العادات الصحية التى ينصح بها الأطباء حيث يساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض بل وعلاج بعضها، ولكن هناك خطأ لاينتبه له أحد يحول العسل لمادة سامة وهو تعرض الماء لدرجة حرارة عالية



ووفقا لما جاء فى موقع “healthshots”يمكن أن العسل بالماء الساخن على الريق يتحول لمادة سامة فى حالة واحدة وهى أن يكون الماء ذو حرارة مرتفعة فحينها تتكون بعض المواد شديدة الخطورة الكفيلة بالإضرار بأعضاء الجسم بدلا من إصلاحها بل وتسبب السرطان فى بعض الأحيان

أضرار تسخين العسل

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر الباحثون أيضًا أن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، والشيء هو أن تسخين أي شيء يحتوي على السكر يمكن أن يطلق 5-hydroxymethylfurfural أو HMF الذي يعتقد أنه مادة مسرطنة بطبيعتها.

السرطان



يعد العسل بالماء الساخن بأكثر من طريقة مثل إضافة الزنجبيل له أو الليمون الدافئ كعلاج التهاب الحلق وأعراض نزلات البرد ويعتقد معظم الناس أن العسل بالماء الساخن أول شيء في الصباح على معدة فارغة ويزيل جميع السموم في جسمك ويبقيك بصحة جيدة، ولكن إذا كنت تتناول العسل الساخن ، فربما تحتاج إلى التوقف عن فعل ذلك حيث تبين أنه لا يجب تسخين العسل أو طهيه أو تسخينه تحت أي ظرف.

أضرار العسل مع الحليب

العسل الخام هو الأفضل عندما تريد جني فوائد، ووجدت دراسة نشرت في مجلة AYU أنه عند درجة حرارة 140 درجة ، يصبح العسل سامًا وعندما تخلط العسل مع الحليب الساخن أو الماء ، فإنه يصبح ساخنًا ويتحول إلى مادة سامة.

حل المشكلة

يمكنك تناول ملعقة صغيرة من العسل الخام كل صباح النقي غير المعالج ، وبالإضافة إلى ذلك ، تجنب تسخين الماء أو الحليب عند إضافة العسل لأنه قد يصبح سامًا أو جعل الماء والحليب بدرجة حرارة فاترة ، يمكن أن يكون العسل مدهشًا تمامًا لصحتك ولكن عليك أن تستهلكه بالطريقة الصحيحة.