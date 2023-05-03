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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. مدة الصلاحية الحقيقية للحوم والدجاج داخل الثلاجة

اللحوم والدواجن
اللحوم والدواجن

ما لايعرفه الكثير من الأشخاص أن حفظ اللحوم والدواجن المختلف داخل الثلاجة لايعني أنها ستظل صالحة للأكل طوال الوقت لأن طبيعيتها ومكوناتها تتغير حتى وإن حفظت فى برودة عالية وتعرض الإنسان لمشاكل صحي عديدة 

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وحول هذا الموضوع قدمت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر الفيسبوك، عرض تفصيلي لمدة صلاحية مختلف أنواع اللحوم والدواجن فى الثلاجة أو الفريزر وكانت كالتالي:

اللحوم البقرية

تترواح مدة صلاحية اللحوم المأخوذة من الأبقار في الفريزرمن 10 لـ 12 شهرا أما مدة صلاحية اللحوم فى حال وجودها فى  الثلاجة فهى تتراوح بين يومين إلى أربع أيام بحد أقصى 

الدجاج والدواجن

تتراوح مدة صلاحية الدجاج والدواجن المحفوظة فى الفريزر من 8 إلى 12 شهراً وداخل الثلاجة من 2 إلى 4 أيام .

 اللحم الضاني

تتراوح مدة تخزين اللحوم المأخوذة من الخراف في الفريزر من 8 إلى 12 شهراً أما  مدة تخزين اللحوم في الثلاجة فترواح مدة الصلاحية بين 2 إلى 4 أيام .

اللحمة الضاني
اللحمة الضاني

الديك الرومي

تكون مدة صلاحية لحم الديك الرومى فى الفريزر هى 6 أشهر فقط أما فى الثلاجة فيجب ألا تزيد عن 3 أيام 

الأسماك الدهنية

لاتزيد مدة صلاحية الأسماك الدهنية فى الفريزر عن 60 يوم أما في الثلاجة فلاتتجاوز مدة صلاحيتها عن 4 أيام فى درجة برودة عالية .

تخزين الأسماك
تخزين الأسماك

لحم العجل

تتراوح مدة صلاحية اللحم المأخوذ من العجل فى الثلاجة بين 3 إلى 4 أيام أما في الفريزر فتكون مدة صلاحيتها من 8 إلى 12 شهراً ويجب الحذر عند تناولها فى اخر المدة وفحصها جيدا فى البداية 

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