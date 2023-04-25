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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد جمبري الفراولة

جمبري الفراولة
جمبري الفراولة

تصدر جمبري الفراولة الترند خلال الأيام الأخيرة بعد تجسيد الفنانة منى زكى لبائعة تروج لهذا النوع من المأكولات البحرية.

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وفقا لما جاء فى موقع"meridian" فإن جمبري الفراولة يحتوي على قيمة غذائية كبيرة وهو صحي للغاية عندما يتعلق الأمر بخيارات الوجبات والمكونات التي تستخدمها.

على الرغم من حجم جمبري الفراولة الكبير إلا أنه منخفض السعرات الحرارية كما أنه منخفض للغاية في الدهون مما يجعلها رائعة للجميع، وخاصة أولئك الذين يحاولون الالتزام بنظام غذائي صارم ولكنهم يريدون طعامًا يحتوي على مادة حقيقية.

جمبري الفراولة
جمبري الفراولة

يحتوي حوالي 100 جرام من جمبري الفراولة على حوالي 90 سعرًا حراريًا وأقل من 1 جرام من الدهون الصحية، مما يثبت أن له قيمة غذائية جيدة، وسعر الكيلو منه من 1000 إلى 2500 جنيه.

يحتوي جمبري الفراولة على مجموعة واسعة من الزيوت والأحماض والفيتامينات والمعادن ، وكلها مفيدة للصحة وعندما يتعلق الأمر بأمراض القلب والدورة الدموية وأشكال أخرى من الأمراض، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الوقاية منها، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من فيتامين ب 12 والزنك واليود والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والحديد. 

الزنك
الزنك

كل هذه العناصر المتوفرة فى جمبري الفراولة تساعد على تحسين الصحة بعدة طرق مختلفة مثل تخفيف التعب وتحسين تدفق الدم وتحسين صحة الجلد والعظام.

بالنسبة لأولئك الذين ربما يتطلعون إلى إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي غني بالبروتين أو حتى استخدام البروتين كجزء من خطة التدريب، فإن جمبري الفراولة مليء بالبروتين بما يقرب من 18 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام منه وهو أمر مثير للإعجاب عند مقارنته بالآخرين مصادر البروتين.

شكل اخر لجمبري الفراولة
شكل اخر لجمبري الفراولة
جمبري الفراولة سعر جمبري الفراولة فوائد جمبري الفراولة القيمة الغذائية لجمبري الفراولة جمبرى

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