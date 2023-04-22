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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتخليك أصغر فى السن.. دراسة تكشف طريقة جديدة لاستعادة الشباب فى أيام

استعادة الشباب
استعادة الشباب

اكتشفت دراسة جديدة أن الإنسان يصبح أصغرسنا فى الشكل والصحة من خلال تقليل التوتر لأنه قاد على عكس عمرك البيولوجي في غضون أيام.

ووفقا لما جاء فى صيحفة ديلي ميل فقد توصلت دراسة جديدة بجامعة هارفارد إلى أن قليل التوتر يمكن أن يساعد في إعادة ساعتك البيولوجية إلى الوراء في غضون أيام وقد تساعد تمارين وتقنيات الاسترخاء على تحقيق ذلك. 

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ويخشى بعض الناس من أن إجهاد الحياة اليومية والتوتر أن يجعلهم يدخلوا مرحلة الشيخوخة  قبل الأوان، ولكن الأخبارالسارة لأولئك الذين يرغبون في إعادة عقارب الوقت إلى الوراء ، فإن تقليل التوتر يمكن أن يقلل من عمرك البيولوجي في غضون أيام قليلة، وفقا للدراسة الجديدة.

في حين أن العمر الزمني هو عدد السنوات التي كنت على قيد الحياة فيها ، يشير العمر البيولوجي إلى عمر الخلايا والأنسجة لديك بناءً على حالتها الحالية وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة ولائقة ، فقد يكون عمرك البيولوجي أقل بكثير من عمرك الزمني.

ولكن إذا كنت مستقرًا أو مصابًا بمرض مزمن أو في حالة بدنية سيئة أوتعانى من التوتر ، فقد يكون عمرك البيولوجي أعلى مما يعني أنك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض وتعيش حياة أقصر.

لكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذا الضرر يمكن عكسه خلال بضعة أيام أو شهور فقط من الشعور بالاسترخاء والابتعاد عن التوتر والقلق 

التوتر والقلق
التوتر والقلق


قال الدكتور فاديم غلاديشيف ، من كلية الطب بجامعة هارفارد ، هو جزء من فريق أراد التحقيق في كيفية تغيير العمر البيولوجي، إن المدى الذي يخضع فيه العمر البيولوجي لتغييرات قابلة للعكس طوال الحياة والأحداث التي تؤدي إلى مثل هذه التغييرات لا تزال غير معروفة".

وقال الباحثون في دورية Cell Metabolism : `` تكشف هذه الدراسة أن العمر البيولوجي للإنسان والفئران ليس ثابتًا ولا يزداد باطراد ، ولكنه يخضع لتغييرات قابلة للعكس على مدى فترات زمنية قصيرة نسبيًا من أيام إلى شهور.

وقال الباحثون إن هذا مرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10 إلى 15 في المائة - وهو نفس المقدار الذي شوهد في الدراسات التي أقلع فيها الناس عن التدخين.

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