هيئة الدواء تحذر: الإكثار من الرنجة والفسيخ يعرضك لمشكلات صحية خطيرة| تفاصيل

تعد الرنجة والفسيخ من أشهر الأكلات التى اعتاد الشعب المصري على تناولها خلال الاحتفال بعيد الفطر ولكن البعض لايستطيع مقاومتها ويتناولها بكميات كبيرة.

وبالرغم من أن تناول الرنجة والفسيخ بكميات محدودة له بعض الفوائد الصحية خاصة إذا تم شرائه من مكان موثوق وتناوله بجانب الأطعمة والمشروبات الطاردة للسموم إلا أن الإكثار منها يتسبب فى مشاكل عديدة

وقالت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، أن الإكثار من الرنجة والفسيخ يتسبب فى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة ، أبرزها:

تحتوي الرنجة و الفسيخ على كميات كبيرة من الأملاح مما يسبب ارتفاع الضغط وهو ما يشكل خطورة كبيرة على بعض المرضى وكبار السن

ارتفاع الضغط

مشاكل الهضم الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة والنزلة المعوية الحادة.

تزيد من احتمالات الإصابة بمرض البتيوليزم الذي يهاجم الأعصاب ويسبب صعوبة فى الكلام والرؤية وضعف الأطراف العليا للجسم وضعف عضلات الجهاز التنفسي خاصة إذا كانت الرنجة والفسيخ تم تجهيزهم بطريقة رديئة

امراض الاعصاب

يذكر أن الإكثار من الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الكلى واحتباس السوائل فى الجسم