ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟ إليك الفوائد والأضرار

يعد الترمس من التسالي الرئيسية التى يقبل المصريون على تناولها فى عيد الفطر وعند تناوله بكميات معتدلة فإن الجسم يحصل على فوائد عديدة.

ووفقا لما جاء فى موقع “healthbenefitstimes” نعرض لكم أهم فوائد تناول الترمس وأضرار الإكثار منه.

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي.

خفض ضغط الدم المرتفع

يعتبر خلل في البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد في الجسم هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم وأظهرت مستخلصات بروتين الترمس أنها تصحح ضعف بطانة الأوعية الدموية ويساعد في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية ، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

تخفيف الإمساك

يضمن المحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس أن البراز في الأمعاء يمتص الماء من الجسم ويصبح طريًا والألياف الغذائية تساعد في مرور البراز بسهولة عبر الأمعاء وتخفيف الإمساك يمنع مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير أو البواسير.

جعل الأمعاء صحية

نحتاج إلى جهاز هضمي أو أمعاء جيدة. نحن بحاجة إلى تناول الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة وتسمى هذه الأطعمة بالبريبايوتكس والبروبيوتيك.

أظهرت ألياف نواة اللوبيني تعزيزها لنمو البكتيريا المعوية المفيدة مثل البكتيريا المشقوقة. كما أنها تقلل من نمو البكتيريا المعوية الضارة مثل المطثية

علاج فقر الدم

تتكون حبوب اللوبيني من كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين ويساعد محتوى فيتامين سي في هذه الفاصوليا أيضًا في تعزيز امتصاص الحديد وتكوين الهيموجلوبين.

يسبب فقر الدم العديد من المشاكل مثل التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد وما إلى ذلك، وتساعد حبوب اللوبيني في علاج فقر الدم إلى حد ما وتساعدنا على التخلص من هذه الأعراض.

انيميا

مفيد للبشرة

مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب اللوبيني تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة ويمكن أن تضر الجذور الحرة الجلد وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وتؤدي الجذور الحرة إلى تطور التغيرات المرتبطة بالعمر مثل البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة في سن مبكرة.

تعزيز المناعة

نظام المناعة الصحي مهم جدًا لمحاربة جميع أنواع العدوى. نحن بحاجة إلى اتباع نظام غذائي جيد غني بالفيتامينات والمعادن لتقوية جهاز المناعة.



مفيد للشعر

المحتوى العالي من البروتينات في حبوب الترمس يساعد في تكوين بنية شعر صحية وكما أن المحتوى العالي من البروتين في هذه الحبوب يجعل الشعر قويًا وسميكًا ويصعب تكسيره أو تساقطه.

إنقاص الوزن

تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف أعلى يجعل الشخص يشعر بالرضا لفترة أطول من الوقت ونتيجة لذلك يستهلك الأشخاص الذين يستهلكون حبوب الترمس كمية أقل من الأطعمة الأخرى في وجباتهم.

يحمي القلب

يمكن أن يعاني قلبنا من عدة أمراض مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية أو احتشاء عضلة القلب وفشل القلب ويعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول أو فرط كوليسترول الدم من الأسباب الرئيسية وراء تطور أمراض القلب.

تقوية العظام

يعد الحفاظ على صحة العظام أمرًا مهمًا للغاية لتجنب المعاناة من مشاكل مثل هشاشة العظام والكسور وما إلى ذلك والكالسيوم والفوسفور الموجودان بكثرة في حبوب الترمس ضروريان لجعل العظام قوية وصحية.

أضرار الإكثار من الترمس

نعرض لكم اهم الاضرار التى يتعرض لها الانسان عند الاكثار من الترمس او تناوله بشكل متكرر لفترة طويلة.

يؤثر على النظر ويسبب عدم وضوح الرؤية.

الشعور بالتعب والضعف العام

زيادة إفراز اللعاب و مشاكل البلع.

الإصابة بالإمساك

يؤثر على صحة القلب