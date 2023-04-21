احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

تعد الرنجة والفسيخ من الاكلات الأساسية التى يتناولها المصريون فى العيد لذا بفضل مذاقها الشهي .. فكيف نتجنب اضرارها؟

قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، إن اعتاد المصريين على تناول الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر وهى من الأسماك التى تحتوى على نسب كبيرة من الأملاح فضلا عن صناعتها فى بعض الأحيان بطريقة خاطئة.

وعرض مروان " فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، مجموعة من النصائح التى تساعد فى التخلص من أضرار تناول الفسيخ و الرنجة .



الإكثار من شرب الماء لتقليل نسبة الأملاح بالجسم.

تناول الفواكه الغنية بالألياف بين الوجبات وليس بعدها.

الاهتمام بتناول الخضراوات الطازجة مثل الخس و الخيار مع الفسيخ والرنجة .

الابتعاد عن المشروبات الغازية بعد وجبة الفسيخ والرنجة .

الاكثار من المشروبات مدرة للبول مثل القهوة والشاي

الشاي



مشروب الليمون بالنعناع مفيد جدا ويقوي المناعة ويسهل الهضم .

احذر النوم بعد تناول أكلة الفسيخ والرنجة.