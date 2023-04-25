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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مندي الفراخ للشيف شربيني

صدى البلد

يعد مندي الفراخ من الأكلات الشهي التى انتشرت فى المجتمع المصري بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة بفضل مذاقها المميز لذا ترغب الكثير من الساء فى تعلمها. 

نعرض لكم طريقة عمل مندي الفراخ فى المنزل بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف شربيني

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مقادير مندي الفراخ 
أرز بسمتي 
دجاجة 
زعفران 
قرفة 
ورق لورا 
حبهان 
ملح 
فلفل أسود 
بهارات مشكلة 
فلفل حار 
بصل مكسرات 
زبيب صنوبر 
جزر 
كرفس 
كركم ثوم 
طماطم 
مرقة 
زيت ذرة

تقديم المندي
تقديم المندي

طريقة عمل مندي الفراخ 
* في الكبة الكهربائية افرمي البصل والجزر والكرفس ثم اسكبيهم فى الماء المغلى فى حلة على النار وضيفى بودرة الزعفران و الطماطم
* أضيفى البهارات و ورق اللورا و الحبهان وقرفة و كركم مع ملح وفلفل أسود و زيت الذرة  ثم الثوم المفروم على البصل والجزر
* أضيفى الدجاج وأخرجيه بعد السلق و تصفى المرقة واطهى الأرز بهذه المرقة واتركيه حتى يكتمل النضج ويمكن إضافة الفلفل الحار
* ضعي الدجاج فى صينية داخل الفرن حتى تحمر ويقدم مندي الفراخ مع الأرز ويزين بالمكسرات إن وجدت 

مندي الفراخ طريقة عمل مندي الفراخ طريقة عمل مندي الفراخ الشيف شربينى

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