عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

مصطفى درويش
مصطفى درويش

كانت وفاة الفنان مصطفى درويش الحدث الأبرز أمس الذى اهتم به الجمهور المصري، ولكن كانت هناك لقطة إضافية فى جنازته أثارت جدلا واسعا.

 

تداولت صورة بشكل واسع على السوشيال ميديا ونشرها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين لفتاتين تمسكان الهواتف المحمولة في يديهما وعلى وجههما ابتسامة عريضة أثناء تصوير جنازة مصطفى درويش، والقيام بعملهن فى تغطية الحدث مما تسبب فى الغضب منهما وتوجيه الكلمات القاسية لهما على السوشيال ميديا.

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

أوعى تاكلها .. 6 أطعمة تدمر الكلى

وتبين أن أحدهما تعمل فى صحيفة معروفة واستدعيت للتحقيق في النقابة ، ولكنها فجرت مفاجأة أمس وهى أنهما لم يضحكا سخرية على مشاعر أحد الحاضرين الجنازة أو عدم تقدير لوفاة مصطفى درويش كما روج البعض، ولكنه موقف عابر حدث بينهما والابتسامة كانت تلقائية وغير متعمدة .

 

ونشر أحد أصدقاء الصحفيتين تفاصيل الواقعة على لسانها، وهى أن الفتاة الأولى أثناء انشغالها بالتصوير بأكثر من هاتف تراجعت الأكمام للخلف فطلبت من زميلتها مساعدتها فى ضبط ملابسها وتغطية ذراعها ففاجأتها زميلتها بردها “ ده وقته يعني"، فردت عليها “ يعني جسمي يبان عادي” فتبادلا الابتسامة ثوان قليلة وعادتا في التفاعل مع الحدث.

رد الفتاة
رد الفتاة

ورغم كل هذه التفاصيل والأسباب إلى أن الجدال ما زال مستمرا حول موقف هاتين الفتاتين ومدى صحة هذا التصرف حتى أن خبراء علم النفس والاجتماع كان لهما أيضا آراء مختلفة حول واقعة ضحك صحفيتي جنازة مصطفى درويش.

الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش

التحليل الأول 
وقال دكتور سعيد صادق ، أستاذ علم الاجتماع، أن حضور الجنائز بشكل عام مجرد ظاهرة اجتماعية من أجل التضامن مع أهل المتوفى ومساندتهم ولا تتطلب الحزن الشديد على من رحل عالمنا خاصة أنهم فى كثير من الأحيان لم يتعاملوا معه بشكل مباشر فمن الطبيعي أن تكن المشاعر بسيطة .

 

وأضاف “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطبيعي أن يكن تفاعل الصحفى مع الحدث الذي يرصده محدود، لأنه ببساطة ليس جزءا منه ولكن لديه مهمة محددة يجب أن يقوم بها وغير ملزم بالبكاء والحزن على المتوفى “ البنتين ناس عادية جاية تعمل شغلها مش أكتر”، بل بعض الأشخاص فى مهن أخرى يذهبون للعزاء من أجل إقامة علاقات تفيدهم فى “ البيزنس”.

 

وأشار سعيد إلى أن ترند ضحك الصحفيتين فى جنازة مصطفى درويش تم التعامل معه من بعض الأشخاص بشكل مبالغ فيه حتى وإن كان فعلهما غير مناسب للموقف فليس سببا للمطالبة بفصلهما من العمل .

 

وأوضح سعيد أن أكبر خطأ نقع فيه هو الحكم على الآخرين من منظورنا ومعتقداتنا دون معرفة الأسباب أو الاقتناع بأى مبررات وهو ماجعل البعض يوجه عبارات قاسية للفتاتين وللأسف في بعض الأحيان يقع الإعلاميين فى نفس الخطأ ويحكمون على الفنانين وأبطال الأحداث بشكل مختلف عن الحقيقة بسبب أفكارهم ومعتقداتهم.

صورة الصحفيتين
صورة الصحفيتين

التحليل الثاني 

قالت الدكتورة هناء أبو شهدة، أستاذ علم النفس جامعة الأزهر، أن هذه الواقعة مخالفة للأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى التى يطلق عليها “ الأصول”  فيجب الشعور بالأخرين ومراعاتهم فى المواقف الصعبة خاصة الجنائز .

 

ورأت الدكتورة هناء أن واقعة ضحك الصحفيين فى جنازة الراحل مصطفى الدرويش تنم عن عدم تقدير الفتاتين لحجم الحدث بالشكل الصحيح حتى وإن كانت غير مقصود منهن ونتيجة موقف عابر فلابد من تعلم مهارات ضبط النفس والثبات الانفعالي في مثل هذه الوقائع .

 

ونوهت أن هناك اضطرابا يعرف بمرض الضحك الهستيري وتوجد منه درجات مختلفة تجعل الإنسان ينفعل بشكل زائد مع المواقف والأحداث المختلفة التى لا تستدعي الضحك ولكنى لا أعتقد أن الصحيفتين مصابتان به فالأمر يرجع للسلوك وسمات الشخصية وليس مرض.

مصطفى درويش ضحك صحفيتين جنازة مصطفى درويش جنازة مصطفى درويش وفاة مصطفى درويش الترند تصوير جنازة مصطفى درويش الصحفيتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

موضوعات متعلقة

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

أسرار المذاق الشهي.. طريقة عمل سلطة الجبنة بالبطيخ

8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

مش بس اللبن .. كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

ألم البطن أثناء الأكل يدل على 9 أمراض | اكتشفها

6 أسباب غريبة وراء الشعور بفقدان الشهية العصبي

ترشيحاتنا

أوكرانيا ضامن الأمن الغذائي العالمي.. روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي

مشاركة بيراميدز.. رد فعل كولر بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

بـ صواريخ عديدة.. ما المواقع المستهدفة من إسرائيل في غزة؟

دعاء النسيان في الامتحان.. ردده يفتحها الله عليك

نجم الأهلي السابق يكشف الأوراق الرابحة للأحمر أمام بيراميدز في السوبر

أمريكا تحذر: النزاع حول تايوان له عواقب على العالم والصين خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ