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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

مصطفى درويش
مصطفى درويش

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر وفاة الفنان مصطفى درويش أمس بسبب تعرضه للوفاة المفاجئة فى سن صغير مما جعل كثيرون يتسائلون عن سبب الوفاة 

وفي الحقيقة توفى الفنان مصطفى درويش نتيجة الإصابة بـ السكتة القلبية أو مايطلق عليه الموت المفاجئ وللأسف أصبح منتشر بشكل واسع بين الشباب فى الفترة الأخيرة 

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وحزن الجمهور على السوشيال ميديا وعلى أرض الواقع بشكل كبير على  وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر 43 عام فقط وتبادلوا الدعوات له ولأسرته بالصبر 

ونعرض لكم فيما يلي أهم المعلومات عن السكتة القلبية المتسببة فى وفاة الفنان مصطفى درويش والكثير من الشخصيات العامة وذلك وفقا لموقع “ clevelandclinic” 

أعراض السكتة القلبية

تشمل أعراض السكتة القلبية التي يصفها الناس في أغلب الأحيان ما يلي:
ضيق أو صعوبة في التنفس.
التعب بدون سبب واضح 
اضطرابات النوم  والأرق وهو ما عانى منه الفنان مصطفي درويش قبل وفاته بساعات قليلة
الغثيان أو عدم الراحة في المعدة. غالبًا ما يتم الخلط بين النوبات القلبية وعسر الهضم أو الحموضة المعوية.

ألم في الصدر ويمكن أن يكون هذا خفيفًا أو ثقيلا ويشعر بعدم الراحة أو الثقل وقد يبدأ في الصدر وينتشر إلى مناطق أخرى مثل الذراع الأيسر أو كلتا الذراعين والكتف والرقبة والفك والظهر أو أسفل نحو الخصر.
خفقان القلب .
القلق أو الشعور بـ "الهلاك الوشيك".
التعرق بشكل مفرط 
الشعور بالدوار أو الإغماء.
 

دوخة
دوخة

أسباب السكتة القلبية

نعرض لكم فيما يلي أهم أسباب حدوث السكتة القلبية التى أدت إلى وفاة الفنان مصطفى درويش 
تحدث الغالبية العظمى من السكتات القلبية بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي القلب و يسمى تصلب الشرايين .

انكسار رواسب اللويحات داخل الشرايين التاجية القلب أو تنفجر ، ويمكن أن تتعثر الجلطة الدموية في مكان حدوث التمزق و إذا كانت الجلطة تسد الشريان ، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان عضلة القلب من الدم ويسبب سكتة قلبية.

النوبات القلبية ممكنة دون انسداد ، لكن هذا نادر الحدوث ويمثل فقط حوالي 5٪ من جميع النوبات القلبية. يمكن أن يحدث هذا النوع من النوبات القلبية للأسباب التالية:

تشنج الشريان التاجي .
حالات طبية نادرة : مثال على ذلك أي مرض يسبب تضيقًا غير عادي في الأوعية الدموية.
الصدمة: وتشمل تمزقات أو تمزقات في الشرايين التاجية.
انسداد جاء من مكان آخر في الجسم : جلطة دموية أو فقاعة هوائية  محاصرة في الشريان التاجي.
اختلال التوازن المنحل بالكهرباء .
اضطرابات الأكل: بمرور الوقت ، يمكن أن تلحق الضرر بقلبك وتؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية.
تاكوتسوبو أو اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد .
الشرايين التاجية الشاذة وهى عيب خلقي في القلب تولد به حيث تكون الشرايين التاجية في مواضع مختلفة عن وضعها الطبيعي في جسمك ، ويؤدي ضغطها إلى سكتة قلبية.

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