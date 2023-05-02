دراسة تكشف عن فاكهة غير متوقعة تحمي من السكتة القلبية

النظام الغذائي الصحي هو الوسيلة الأهم للوقاية من السكتة القلبية، والإستمتاع بصحة جيدة خالية من الأمراض ومكافحة أمراض القلب، وتقوية الجهاز المناعي، بشرط تناول الأغذية المفيدة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة.

كشف موقع هيلثي عن فاكهه تحمي من السكتة القلبية .

علاج السكتة القلبية

توصلت دراسة جديدة، إلى ضرورة تناول ثمرة الموز، لما تتركه من فوائد هائلة تحمي من النوبات القلبية،

وكشفت الدراسة عن فائدة المعدن المتواجد فى الموز فهو يساعد على الحفاظ على صحة القلب، لاحتواءه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

وأكدت الدراسة أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والأفوكادو والسلمون، يساعد على تقليل الآثار السلبية وليس هذا فق بل يساعد فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، أن الموز يحتوي على نسبة البوتاسيوم التي يحتاجها الجسم.

الإسعافات الأولية للسكتة القلبية

-اتصل بالطوارئ المحلي، لا تتجاهل أعراض الأزمة القلبية إذا لم تتمكن من وصول سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ إليك ، اطلب من أحد الجيران أو صديقك نقلك إلى أقرب مستشفى.

-امضغ وابتلع الأسبرين أثناء انتظار المساعدة الطارئة، يساعد الأسبرين على منع تجلط الدم، عند تناوله أثناء نوبة قلبية يمكن أن يقلل من تلف القلب، لا تتناول الأسبرين إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه أو أخبر طبيبك بعدم تناول الأسبرين أبدًا.

-تناول النتروجليسرين ، إذا تم وصفه، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية وكان طبيبك قد وصف لك النتروجليسرين مسبقًا ، فتناوله وفقًا للتوجيهات أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة.

-ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص فاقدًا للوعي، إذا كان الشخص لا يتنفس أو لم تجد نبضًا ، فابدأ في الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعد أن تطلب المساعدة الطبية الطارئة.

-ادفع بقوة وبسرعة وسط صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا و مايقرب من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

-إذا كان جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) متاحًا على الفور وكان الشخص فاقدًا للوعي ، فاتبع تعليمات الجهاز لاستخدامه.