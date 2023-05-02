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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعلن الفائزين بالعمرة.. وتحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة عن أسعار اللحوم البلدي| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


برعاية مؤسسة أبو العينين.. أحمد موسى يعلن الفائزين بالعمرة على الهواء.. فيديو
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن الفائزين بـ 5 رحلات عمرة وهم من الذين سبق تكريمهم من الدكتور علي جمعة ببرنامج وفوق كل ذي علم عليم، الذي أذيع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.

 


فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة
تحدث الفنان  فتوح أحمد، عن إحساسه عندما رزقه الله بابنته فرح بعد سنوات طويلة من عدم الإنجاب، قائلا:" لازم الواحد يسلم أمره لربنا ".



تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الغد.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء على الأنحاء كافة.



40 جلدة.. علي جمعة يكشف عن عقوبة شرب الخمر في الإسلام.. فيديو
حل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".


المواطن عليه دور.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تحديات تواجه الدولة والشعب المصري لم تحدث.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "أنا كمواطن عليا دور أني أتحمل بلدي"، مؤكدا: "مصر تخوض تحديات كبيرة لم تحدث من قبل، والمواطن عليه دور في التحمل والصمود من أجل الوطن".

 

الزيت بـ 30 جنيها.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، زيادة أسعار السلع التموينية بداية من اليوم الإثنين 1 مايو 2023.


لجنة الاستئناف.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة الاستئناف منعقدة حاليا للنظر في التظلم الذي قدمه النادي الأهلي فيما يخص عقوبة كهربا وتظلم رئيس نادي الزمالك.


أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من التقارير الدولية التي تركز على مصر فقط، وتتناول هذه التقارير كل شيء في مصر، مضيفا «والله التقارير تستهدف كل حاجة في مصر دون أن تتحدث عن أي دولة أخرى».

 

تبدأ من 190 جنيها.. الزراعة تفجر مفاجأة عن أسعار اللحوم البلدي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يتم التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" "حاليا نستورد لحوما من الصومال وتشاد والبرازيل ودول أخرى".


وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة لـ الطلاب العائدين من السودان.. فيديو
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة الدائمة ستنعقد غدا وستدرس أوضاع المصريين العائدين من السودان.

 

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