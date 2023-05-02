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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

لون البول
لون البول

السرطان من أخطر الأمر اض التى يمكن أن تصيب الإنسان، وبالرغم من مضاعفاته الكبيرة فعلاجه أمر فى غاية السهولة إذا تم اكتشافه مبكرا.

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يسعى العلماء والأطباء لرصد العلامات الشائعة التى تساعد فى اكتشاف السرطان بسرعة، ومن بينها تغير لون البول لذا يجب الانتباه لأى اختلاف فيه خاصة إذا تكرر الأمر.

وفقا لموقع “كليفند كلينك” فإن أنواع السرطان التى تصيب أجزاء الكبد المختلفة تتسبب فى تغير لون البول بشكل مختلف عما يتوقعه البعض فهى لا تسبب أى احمرار أو دم بل يصبح داكنا أكثر.

معلومات عن السرطان فى الكبد 
تتشابه أعراض سرطان الخلايا الكبدية (HCC) وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد (IHC) لهما أعراض مشابهة:

نتوء أسفل القفص الصدري أو ألم في الجانب الأيمن من البطن أو ألم بالقرب من كتفك الأيمن.
اليرقان مما يسبب اصفرار الجلد والعينين.
فقدان الوزن غير المبرر أو الغثيان أو فقدان الشهية.
تعب بدون بذل مجهود كبير.
بول داكن اللون.

سرطان-الكبد
سرطان-الكبد


علامات المبكرة لمرض السرطان 
لسوء الحظ، يمكن أن تصاب بسرطان الكبد في وقت مبكر جدًا دون أي أعراض، وإذا كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة بسرطان الكبد، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الاختبارات لمراقبة الكبد، وربما الإصابة بسرطان الكبد في مراحله الأولى.


كيفية منع سرطان الكبد
بينما لا يمكنك منع سرطان الكبد تمامًا، يمكنك القيام بما يلي لتقليل فرص الإصابة بهذا النوع من السرطان، وهى:

تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى تليف الكبد.
الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.
الحصول على لقاح التهاب الكبد ب وهذا اللقاح آمن للجميع تقريبًا. 
إذا كنت تعاني من أي مرض في الكبد أو مرض السكري أو السمنة أو تشرب الخمر بكثرة، فاسأل الطبيب عن فحوصات الكشف عن سرطان الكبد.

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