عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أضرار العسل لأطفال
أضرار العسل لأطفال الرضع

يعد العسل من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان ويرفع المناعة بشكل مذهل لذا يحرص الكثير من الآباء والأمهات على إعطائه لأطفالهم لكن مع الأسف هذا الأمر يعرضهم للكثير من الأضرار.

يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع لأنه يمكن أن يسبب لهم فى هذا العمر أحد أنواع التسمم التى تسبب لهم الكثير من المضاعفات. 

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

أوعى تاكلها .. 6 أطعمة تدمر الكلى

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

الموضوع جد ومينفعش يتأجل .. في هذه الحالات الصداع يكشف مشكلة خطيرة


وذكر موقع kidshealth أن إحدى طرق تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي في عدم إعطاء الرضع العسل أو أي أطعمة مصنعة مع العسل قبل عيد ميلادهم الأول ويكون الوضع شديد الخطورة فى الست أشهر الأولى.

ويرجع ذلك لأن العسل مصدر مثبت لبكتيريا تدعى كلوستريديوم البوتولينوم وهى تعيش في التربة والغبار ويمكن أن تلوث العسل الطبيعي لهذا السبب لا ينبغي أبدًا إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة العسل  أو أي أطعمة مصنعة تحتوي عليه.

اطعام منتجات العسل للرضع خطأ
اطعام منتجات العسل للرضع خطأ

ما هي علامات وأعراض التسمم الغذائي عند الرضع؟
يتعرض الأطفال الرضع عند تناول العسل قبل إتمام السنة الأولى من التسمم السُّجقي للإصابة بهذه الأعراض:

الإمساك (غالبًا ما يكون أول علامة يلاحظها الوالدان)
ضعف عضلات الوجه التي تجعل وجههم يبدو "مسطحًا".
صرخة ضعيفة
ضعف عضلات الذراعين والساقين والرقبة مما يؤدي إلى حدوث ارتخاء
مشاكل في التنفس
صعوبة في البلع مع سيلان اللعاب بكثرة
كما أنها قد لا تتغذى بشكل جيد أو تتحرك كالمعتاد.

العسل اضرار العسل أضرار العسل للأطفال الرضع أضرار العسل للرضع أضرار العسل للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

قرار عاجل من بيراميدز بشأن مواجهة الأهلي في السوبر

موضوعات متعلقة

صحى ولذيذ .. طريقة عمل ستربس الدجاج المشوي

ألذ أكلة مع السمك .. طريقة عمل الصيادية للشيف شربيني

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

3 أنظمة غذائية لعلاج مرضى الصرع

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

الرئيس السيسي: دعوت للحوار الوطني ليقيني الراسخ بقدرات الدولة على التقدم

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

التعليم العالي: التغاضي عن شرط قضاء الطالب50% من السنوات الدراسية بمصر للعائدين من السودان

قرار عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن دون الـ 18 عامًا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ