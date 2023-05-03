تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

يعد العسل من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان ويرفع المناعة بشكل مذهل لذا يحرص الكثير من الآباء والأمهات على إعطائه لأطفالهم لكن مع الأسف هذا الأمر يعرضهم للكثير من الأضرار.

يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع لأنه يمكن أن يسبب لهم فى هذا العمر أحد أنواع التسمم التى تسبب لهم الكثير من المضاعفات.



وذكر موقع kidshealth أن إحدى طرق تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي في عدم إعطاء الرضع العسل أو أي أطعمة مصنعة مع العسل قبل عيد ميلادهم الأول ويكون الوضع شديد الخطورة فى الست أشهر الأولى.

ويرجع ذلك لأن العسل مصدر مثبت لبكتيريا تدعى كلوستريديوم البوتولينوم وهى تعيش في التربة والغبار ويمكن أن تلوث العسل الطبيعي لهذا السبب لا ينبغي أبدًا إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة العسل أو أي أطعمة مصنعة تحتوي عليه.

اطعام منتجات العسل للرضع خطأ

ما هي علامات وأعراض التسمم الغذائي عند الرضع؟

يتعرض الأطفال الرضع عند تناول العسل قبل إتمام السنة الأولى من التسمم السُّجقي للإصابة بهذه الأعراض:

الإمساك (غالبًا ما يكون أول علامة يلاحظها الوالدان)

ضعف عضلات الوجه التي تجعل وجههم يبدو "مسطحًا".

صرخة ضعيفة

ضعف عضلات الذراعين والساقين والرقبة مما يؤدي إلى حدوث ارتخاء

مشاكل في التنفس

صعوبة في البلع مع سيلان اللعاب بكثرة

كما أنها قد لا تتغذى بشكل جيد أو تتحرك كالمعتاد.