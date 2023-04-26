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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الموضوع جد ومينفعش يتأجل .. في هذه الحالات الصداع يكشف مشكلة خطيرة

الصداع
الصداع

يعد الصداع من أكثر المشكلات الطبية الشائعة بشكل واسع جدا، لأنه يحدث عند وجود مشاكل عديدة فى الجسم مثل الجوع أو ألم الأسنان أو التهابات الجيوب الأنفية وغيرها الكثير. 

ولكن فى بعض الحالات يدل الصداع على وجود مشكلة صحية خطيرة تتطلب تدخلا طبيا سريعا عند الكبار والأطفال.

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ووفقا لموقع “clevelandclinic” الطبي، ففي بعض الحالات يكون الصداع مؤشرًا للإصابة بأمراض خطيرة إذا صاحبته العلامات التالية :

حدوث صداع مفاجئ وجديد وشديد.
صداع مصحوب بحمى وضيق في التنفس وتيبس في الرقبة أو طفح جلدي.
الصداع الذي يحدث بعد إصابة في الرأس أو حادث.
الإصابة بنوع جديد من الصداع بعد سن 55.

ضعف واضح بدون سبب آخر .

ضعف الجسم
ضعف الجسم


الدوخة مع الصداع بدون سبب معروف.
فقدان التوازن المفاجئ أو السقوط.
خدر أو وخز.
حدوث شلل مع الصداع.
صعوبات الكلام.
تشوش ذهني.
النوبات المتكررة .
تغيرات في الشخصية وحدوث سلوك غير لائق.
مشاكل النظر مثل رؤية ضبابية ، رؤية مزدوجة أو نقاط عمياء.

 

الصداع الجيوب الانفية حدوث شلل رؤية ضبابية الصداع الخطير علامات الصداع الخطيرة

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