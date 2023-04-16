اعرف حالتك الصحية من شكل عينيك.. 5 علامات خطيرة

تظهر على العين بعض العلامات التي تساعد في كشف الكثير من الأمراض بشكل مبكر للحماية من المضاعفات ولكن للأسف معظمنا لا يعرف هذه المعلومة.



أعلن الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، أن العين كالمرآة فهي لا تعكس مشاعرنا فقط بل كل تفاصيل جسمنا.

ارتفاع الكوليسترول

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فقد كشف الطبيب أن العين مؤشر جيد لحالتنا الصحية فعلى سبيل المثال الترسبات الدهنية على الجفون تشير إلى ارتفع مستوى الكوليسترول في الدم فقد نتيجة انسداد الأوعية الدموية.

وقال الطبيب فى لقاء تلفزيونى أن هناك علامة أخرى فى العين تدل على ارتفاع الكوليسترول فى الدم وهو ظهور قوس أزرق اللون حول قرنية العين وتنتشر بشكل بين المسنين

مرض السكري

وأضاف أن إعتام العين من المشكلات الصحية التى تصيب الإنسان نتيجة مرض السكري حيث تصبح الصورة غير واضحة

أمراض الكبد

من أكثر الأمراض التى تستطيع أن تكشفها العين هى جميع أمراض الكبد وليس فيروس بي فقط كما يعتقد البعض.

فعند التهاب الكبد، تصل كمية كبيرة من البيليروبين للدم مما يتسبب فى اصفرار الجلد وصلبة العين خاصة فى الصباح

اليرقان

سرطان الجلد

يمكن اكتشاف سرطان الجلد من خلال علامة في قزحية العين والصلبة “ العدسة المدورة الملونة”

نقص فيتامين А

نقص فيتامين А وقلة الهواء النقي والإجهاد العصبي من المشاكل التى يمكن اكتشافها من أمر بسيط يحدث في العين ويهمله كثيرون وهو الجفاف.

