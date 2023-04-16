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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم .. أكلات شم النسيم

البيض
البيض

يعد البيض المسلوق من الأطعمة الأساسية فى احتفالات شم النسيم حيث يقوم الأطفال بالاستمتاع بتلوين البيض وعمل الأشكال الجميلة منه.

نعرض لكم أهم تأثيرات البيض المسلوق في شم النسيم وذلك من خلال ما ورد فى موقع “ eatthis” 

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البيض بروتين كامل
يوجد حوالي 6 جرامات من البروتين الكامل في بيضة واحدة مما يعني أنه يحمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفرده و تشمل البروتينات الكاملة الأخرى لحم البقر والدجاج والأسماك والتوفو وشبه خالي من الدهون 

تحسين مستويات الكوليسترول
البيض مصدر للكوليسترول الغذائي ، وهو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يفترضون أن تناول البيض يرفع مستويات الكوليسترول في الجسم ،ومع ذلك فقد وجد أن البيض يفعل العكس تمامًا.

لمجرد أن الطعام يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول لا يعني أنه سيرفع مستويات الكوليسترول في الدم فوجدت إحدى الدراسات أن تناول بيضة واحدة في اليوم لم يترافق مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب التاجية بل ساعدت فى خفض الكوليسترول الضار


إنقاص الوزن
 استبدل وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات ببعض البيض حيث دعم قدرة جسمك على حرق الدهون وفقدان الوزن.


اكتساب بعض العضلات
البيض لا يحتوي على نسبة عالية من البروتين بنسبة 6 جرام لكل بيضة كبيرة ، إلا أنه يمكن أن يكون جزءًا صحيًا من نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يدعم اكتساب العضلات.

إذا كنت ترغب في بناء العضلات من ممارسة الرياضة ، فإن جسمك يحتاج إلى البروتين لإصلاح التمزق في أنسجة العضلات، مما يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك ، وفقا لدراسة نشرتها المجلة الدولية للتغذية والتمارين الرياضية . 

البيض مصدر جيد لفيتامين د
يمكنك زيادة تناول فيتامين د عن طريق الخروج إلى الشمس أو تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د  مثل البيض في نظامك الغذائي. يحتوي البيض على 6٪ من استهلاكك اليومي من فيتامين د، وهو فيتامين يوجد في عدد قليل جدًا من المنتجات الغذائية ،و يلعب فيتامين د دورًا في كل من صحة المناعة وامتصاص الكالسيوم مما يدعم صحة العظام .

صحة العظام
صحة العظام

الكولين في البيض قد يساعد عقلك
يعد البيض من أغنى المصادر الغذائية لمادة الكولين ، وهي مادة مغذية توجد في العديد من أنواع الطعام ولكن فى البيض يوجد بنسبة أكبر من الحوم البقر والدجاج والأسماك والبطاطس والفول والحليب والزبادي.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، ربطت الأبحاث الكولين  مفيد للجهاز العصبي وصحة الكبد وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف


 صحة الكبد
ارتبط استهلاك الكولين الغذائي بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وجد الباحثون أن مزيجًا من الكولين والبيتين (الموجود في أشياء مثل الحبوب الكاملة ، والبنجر ، والدقيق متعدد الأغراض) ، ساعد في تقليل خطر الإصابة بالتشحم الكبدي المرتبط بالسمنة وزيادة الوزن 

 

 مصدر جيد للفوسفوليبيدات
 فقد ثبت أن فوسفوليبيدات البيض تمنع امتصاص الكوليسترول الضار وتزيد من مستويات الحميد ، وتساعد على تقليل بعض المؤشرات الحيوية الالتهابية.

تقليل الالتهاب

يعد الالتهاب المزمن مشكلة صحية كبيرة لأنه وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، فهو سبب شائع للعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل والسرطان.

 في حين أن العديد من العوامل المختلفة يمكن أن تلعب دورًا في تقليل الالتهاب ، مثل تقليل التوتر ، وممارسة المزيد من التمارين ، والإقلاع عن التدخين ، فإن نظامك الغذائي اليومي يعد عاملاً مهمًا في تقليل علامات الالتهاب في جسمك.


مصدر جيد للسيلينيوم
الحصول على كمية كافية من السيلينيوم أمر بالغ الأهمية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة للحماية من السرطان وأمراض الغدة الدرقية وأمراض القلب والأوعية الدموية وقد ارتبط نقص هذا المعدن بهشاشة العظام ومرض كيشان (أحد أمراض عضلة القلب).

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