ورقة ضغط.. إبراهيم المنيسي يكشف موقف الأهلي من تجديد عقد إمام عاشور

كشف إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، وأحد مقدمي برنامج ملك وكتابة المذاع على شاشة قناة «الأهلي»، موقف مسؤولي القلعة الحمراء من تعديل وتمديد عقد نجم الفريق إمام عاشور بعد أنباء مطالبته بالمساواة مع صفقات الأحمر الجديدة.

وكان الإعلامي مدحت شلبي قال في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "إمام عاشور بدأ يلوح بورقة عروض الأندية الخارجية للضغط على ناديه الأهلي من أجل تعديل راتبه"، مؤكدًا أن إمام عاشور تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي بشأن العروض الخارجية وده شيء طبيعي، وطلب تعديل عقده بداية من الموسم المقبل ومساواته بـ زيزو وتريزيجيه نجمي الفريق.

وقال إبراهيم المنيسي خلال حديثه في فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”: "البعض بيردد إن إمام عاشور عايز يتساوى بعقد زيزو أو تريزيجيه، وأنا اتكلمت مع مسؤولين في الأهلي وقالوا إن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "النادي الأهلي من تلقاء نفسه منفتح ومستعد لتجديد أو تمديد أو تعديل عقد إمام عاشور وفقًا لـ قيمته وعطاءه ونجاحه، فالأهلي بيعدل العقد وهيمدد المدة".

وتابع: “الأهلي لا يقصر مع اللعيبه المخلصة واللي بتدي، لكن مفيش لعيب في الأهلي بيجي يقول أشمعنا فلان، دي موجودة في الإعلام فقط وتصدير الأزمات لـ الأهلي”.