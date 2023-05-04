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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

ايس كريم
ايس كريم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتحدث عن سر تفعله شركات الآيس كريم لكشف الأنواع الفاسدة التى يبيعها التجار وحماية المواطنين من أضرار صحية جسيمة

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ففي عبوات الايس كريم الكبيرة أو الأكواب تجد أن هناك شكل مميز على وجه العبوة كصنع وردة من نفس ألوان الآيس كريم

وصنع هذا الشكل خصيصا فى الآيس الكريم ليس من أجل التزيين ولكن لكشف الأنواع الفاسدة وغير الجيدة للاستهلاك الآدمى حيث يسيح هذا الشكل عند ترك الايس كريم خارج الفريزر فترة طويلة وهنا تتكون به بكتيريا ضارة وإذا تك إعادته للفريزر وبيعه للمستهلك فيلاحظ اختلاف الشكل عن الأنواع التقليدية 

ووفقا لما جاء فى الموقع "pralinesownmade" قد يكون إعادة تجميد الآيس كريم ضارًا بصحتك
يمكنك إذا قمت بإعادة تجميد الآيس كريم المذاب. 

عندما يذوب الآيس كريم ، يمكن أن تنمو أنواع مختلفة من البكتيريا الضارة مثل الليستريا يمكن أن تحدث فاشيات الليستيريا في المجمدات عند إعادة تجميد الآيس كريم المذاب. 

يمكن أن تسبب البكتيريا مرضًا شديدًا ولحماية صحتك ، يجب عليك توخي الحذر والتخلص من أي الآيس كريم ذاب بدلاً من إعادة تجميده.

 

الايس كريم البكتيريا الضارة تجميد الآيس كريم المذاب تجميد الآيس كريم وردة الآيس كريم

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