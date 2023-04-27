طريقة عمل آيس كريم البطيخ .. صحي ولذيذ

يعد البطيخ من الفواكه الشهية التى يحبها الأطفال والكبار خلال فصل الصيف وله فوائد صحية كثيرة خاصة أنه يرطب الجسم فى الحر ويمده بالعناصر الغذائية المهمة.

نعرض لكم طريقة عمل آيس كريم البطيخ بشكل صحي وشهى من خلال وصفة لأميرة شنب.

مقادير آيس كريم البطيخ:

آيس كريم بطيخ

ثلاثة أرباع كوب سكر

كوب لبن لوز

ثلاثة أرباع كوب

لبن جوز هند

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشا

2 ونصف كوب بطيخ مهروس مصفى جيدا

آيس كريم البطيخ

طريقة عمل آيس كريم البطيخ:

* فى حلة متوسطة ضعي السكر ولبن اللوز ولبن جوز الهند والنشا وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم على النار حتى يغلظ القوام ويصبح متوسط الكثافة

* ضعي الفانيليا على الخليط وقلب جيدا وينزل من على النار ويترك ليبرد

* اخلطى المكونات جيدا مع البطيخ المهروس بالمضرب الكهربائي وضعيه فى القالب وادخليه الفريزر حتى يجمد ويقدم .