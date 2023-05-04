للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

سادت حالة من الحزن منذ انتشار خبر إصابة الفنان أحمد إبراهيم بـ جلطة المخ ودخوله العناية المركزة للمرة الثانية حيث تعرض لنفس الأزمة الصحية عندما كان فى الإمارات بسبب الحزن

وفى هذا الإطار نعرض لكم علاقة الحزن بحدوث جلطة المخ التى تعرض لها الفنان أحمد إبراهيم مرتين وذلك من خلال ماورد فى موقع “ كليفند كلينك”





يعد الحزن والإجهاد الناتج عن العمل من أكثر الأشياء التى تضر بصحة الإنسان وتعرضه للكثير من الأمراض الخطيرة مثل السكتة القلبية ومشاكل القلب المزمنة وجلطة المخ

قالت أخصائية الأعصاب إيرين كاتزان ، طبيبة الأعصاب هناك أدلة متزايدة على استكشاف أن الحزن والإجهاد العصبي والنفسي كعامل خطر للإصابة بـ جلطة المخ ولكن الأكثر خطورة هو الضغط العصبي المرتبط بالعمل والحزن فى أمور متعلقة به مثل الفصل التعسفى والتعامل السئ.

الفنان أحمد إبراهيم

كيف يتسبب الحزن فى جلطة المخ



ما يحدث بالضبط عندما تتعرض للتوتر والحزن والضغط العصبي يعتمد على العوامل الأخرى التي تواجهها وحالتك الصحية العامة ونمط الحياة من نوم وغذاء وحركة كلها عوامل تحدد درجة تأثرك بالحزن وحدوث جلطة الدماغ.

وأضافت “كاتزان” أن التوتر وعندما يقترن بعوامل أخرى إلى مسببات المرض وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يتسبب التوتر في حدوث التهاب أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الأوعية الدموية الأخرى، وهذه يمكن أن تؤدي إلى جلطة المخ أو نوبة قلبية.

ووجدت إحدى الدراسات وجود علاقة المستويات المرتفعة من التوتر وأعراض الاكتئاب والحزن الشديد وزيادة خطر الإصابة بما يسمى "السكتة الدماغية العرضية".