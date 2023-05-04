اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

نشبت مشادة كلامية حادة بين الإعلامية رضوى الشربيني وياسمين عز خلال الأيام الماضية وصلت لحد الخناق ولكن الخلاف هدأ بين الطرفين بعدها إلا أننا فوجئنا بنشوف الخلاف من جديد اليوم .. فما القصة

وقد نشرت رضوى الشربيني ، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك منشورا تهاجهم فيه ياسمين عز من جديد المعروفة بتأييدها للرجل ومدحها له بشكل دائم

وقالت المذيعة رضوى الشربيني فى منشورها "بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل و تمتلك فن الرد، الست التى لها كيان و كرامة تتحدث بشكل لائق ، و لا تتصرف أو تتكلم كعبدة او مملوكة…‏الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم…بدون ما يفرق معاها أي حد".

رضوى

ويأتى هذا بعد هجوم المذيعة ياسمين عز على رضوى الشربيني على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية حيث قالت "ويحك يا دعسوقة، كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة، مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك، ابعتي عبد مظلوم من عندك يجيبها قبل ما تسيح في الشمس، واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المرأة الأربعون برة بيت الزوج من غير إذنه”.

ياسمين

ونشب هذا الخلاف الكبير بين المذيعتين بعد نشر أحد رواد السوشيال ميديا كلام مشابه لطريقة مدح ياسمين عز فى الرجال على حساب المرأة وبنفس أسلوبها ولكن تم نسبه للإعلامية رضوى الشربيني مما جعل الأخيرة تنفعل وتخرج تنتقد هذا الكلام وتقول أنها لاتتحدث بطريقة العبيد دون ذكر اسم المذيعة ياسمين عز .

ولكن هذه التصريحات أغضبت ياسمين عز لأن بها انتقاد شديد لأرائها وأفكارها المشهورة بها فقررت الرد على طريقتها بنشر بوستات تهاجمها فيها دون ذكر اسمها بطريقة “ تلقيح الكلام” واتهمتها أنها خرابة بيوت