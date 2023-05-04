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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضوى الشربيني تفتح النار على ياسمين عز من جديد

رضوى الشربينى وياسمين
رضوى الشربينى وياسمين عز

ردت الإعلامية رضوى الشربينى على هجوم الإعلامية ياسمين عز عليها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيسبوك.

وكتبت رضوى الشربينى :" بحب اوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل و عندها فن الرد…‏الست اللي ليها كيان و كرامة تتحدث بشكل لائق و لا تتصرف او تتكلم كعبدة او مملوكة…‏الست اللي بتقف جنب اي حد مظلوم…من غير ما يفرق معاها اي حد".

ياسمين عز تهاجم رضوى الشربيني

يذكر أن هاجمت المذيعة ياسمين عز خلال الساعات الماضية، الإعلامية رضوى الشربيني بسبب بعض التصريحات.

وكتبت ياسمين عز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: “ويحك يا دعسوقة، كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة، مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك، ابعتي عبد مظلوم من عندك يجيبها قبل ما تسيح في الشمس، واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المرأة الأربعون برة بيت الزوج من غير إذنه”.

“سلينا كدة في الإجازة لأنك شطبتي محتوي وبقيتي مملة، حتي في تلقيحك مملة، زيرو محتوي زيرو أنوثة، بس الأمانة استرجال ليڤل الوحش”.

وتابعت ياسمين عز: “دة أنا مش بس ادوس ع الفساتين الماركات ده أنا أدوس علي أي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير، بعمل ده في الحياة العادية وبقوله ف العلن، إنما بقي لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجذم فالسر وتعمل فيلم “مظلوم” وتطلع في العلن تحكيلنا مأساة المرأة الاغريقية، كدة انتي محتاجة علاج يا مدام ، روحي اتعالجي يا مدام، في تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس بدأ يتجلي ويتفشي ويترعرع في الانحاء ، وبلاش نشغل إسطوانة المراة الحديدية، علشان المراة نفسها لو عرفت انتي ايه هيجيلها صدمة دماغية حضارية”.

وأضافت ياسمين عز: “بقولك يا خرابة البيوت العمرانة، جربي حطي اسمي تاني في تلميحات أو تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها أنا هدوس علي ايه تاني غير الماركات، واهو بالمرة نحكي الحكايات، ونسلي الناس فالاجازات”.

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