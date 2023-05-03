دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

حزن الكثير من رواد السوشيال ميديا على خبر إصابة الفنان أحمد إبراهيم بـ جلطة في المخ خاصة أنه من الممثلين المعروفين بسيرتهم الحسنة بين الجمهور.

وللأسف جلطة المخ من المشكلات الصحية الخطيرة التى انتشرت بين الشباب بشكل واضح فى السنوات الأخيرة وليس الفنان أحمد إبراهيم الشاب الوحيد الذي أصيب بها .. فما السبب فى ذلك؟

ونعرض لكم فى هذا الإطار أهم أسباب الإصابة بـ جلطة المخ التى أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم التى تسبب مضاعفات خطيرة وذلك وفقا لموقع “ nhs”

منشور الدعاء لأحمد إبراهيم



يمكن أن تحدث جلطة المخ التى أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم نتيجة مجموعة كبيرة ومختلفة من الأسباب ، أبرزها:

المعاناة من تصلب الشرايين .

وجود اضطرابات التخثر .

الرجفان الأذيني خاصة عندما يحدث بسبب توقف التنفس أثناء النوم .

عيوب القلب خاصة فى الحاجز الأذيني أو الحاجز البطيني .

مرض نقص تروية الأوعية الدموية الدقيقة الذي يسد الأوعية الدموية فى الدماغ.

ارتفاع ضغط الدم بمعدلات كبيرة جدا أو لفترة طويلة

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

أورام المخ سواء الحميدة أو السرطان

الأمراض التي تضر الأوعية الدموية في الدماغ مثل مرض المويا مويا

يذكر أن جلطة المخ التى عانى منها الممثل أحمد إبرهيم مؤخرا تسبب العديد من المضاعفات التى يمكن أن تستمر لـ 18 شهر لذا لابد من رعاية المصاب بها لمدة طويلة والاهتمام بالتغذية الصحيحة والالتزام بالعادات الصحية حتى بعد الخروج من المستشفى