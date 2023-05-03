بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

أثار خبر إصابة الفنان أحمد إبراهيم بـ جلطة في المخ حالة من الحزن والفزع بين كل من عرف الخبر على السوشيال ميديا خاصة أنه غير كبير فى العمر.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، على فيسبوك عن إصابة زميله فى الوسط الفني أحمد إبراهيم بـ جلطة في المخ وطلب من الجمهور الدعاء له.

وفى هذا الإطار نعرض لكم أهم أعراض جلطة المخ التى أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم المعروفة بمضاعفتها الخطيرة إذا لم يتم إسعاف المريض بسرعة وذلك وفقا لموقع “ nhs”

أعراض جلطة المخ الرئيسية



تختلف علامات وأعراض جلطة المخ من شخص لآخر ، نظرًا لأن أجزاء مختلفة من دماغك تتحكم في أجزاء مختلفة من جسمك ، فستعتمد أعراضك على الجزء المصاب من دماغك ومدى الضرر، والأعراض الرئيسية هى:

الوجه - قد يكون الوجه قد انخفض من جانب واحد ، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام ، أو قد تدلى فمه أو عينه.



الذراعين - قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.



الكلام - قد يكون كلامهم ملتبسًا أو مشوهًا ، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا ؛ قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.





من المهم أن يكون الجميع على دراية بهذه العلامات والأعراض ، خاصةً إذا كنت تعيش مع شخص في مجموعة معرضة للخطر أو تعتني به ، مثل شخص مسن أو مصاب بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم .

أحمد إبراهيم

أعراض أخرى محتملة



في بعض الأحيان يمكن أن تسبب جلطة المخ أعراضًا مختلفة تتشابه مع علامات بعض المشكلات الصحية الأخرى، وهى:

شلل كامل في جانب واحد من الجسم

فقدان مفاجئ أو تشوش الرؤية

الشعور بالمرض

دوخة

ارتباك

صعوبة فهم ما يقوله الآخرون

مشاكل في التوازن والتنسيق

صعوبة في البلع (عسر البلع).

صداع مفاجئ وشديد ينتج عنه ألم شديد على عكس ما حدث من قبل

فقدان الوعي

ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى لهذه الأعراض.