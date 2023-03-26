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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامتان حول العينين تدلان على وجود جلطة

الجلطات
الجلطات

عادة ما تكون جلطات الدم استجابة جسدية للإصابة ، ولكن في كثير من الأحيان يكون تكوينها غير مبرر. في أي من الحالتين ، من غير المرجح أن تسبب الجلطة مشاكل طالما أنها تبقى ثابتة وتسمح للدم بالتدفق حولها. 

ووفقا لموقع اكسبريس، فإن في بعض الأحيان تخرج الجلطات وتنتقل إلى الرئتين ، مما يتسبب في توقف تدفق الأكسجين تمامًا . على الرغم من أن جلطات الدم تتشكل عمومًا في الأطراف السفلية أولاً ، فمن المعروف أيضًا أنها تؤثر على الوجه وعندما تتشكل جلطة دموية داخل الجيوب الأنفية ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب ظهور عدوى في مكان ما في الوجه أو الجمجمة وتحتاج إلى احتوائها.

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سيعد السبب أقل شيوعًا للجلطة الدموية في الجيوب الأنفية هو الإصابة الشديدة ، التي تؤدي إلى آليات تخثر الدم وبغض النظر عن السبب ، يمكن أن تسبب الجلطة الدموية أضرارًا فورية للدماغ والعينين والأعصاب التي تعمل فيما بينها.

لهذا السبب في 50 إلى 90 بالمائة من الحالات ، يعاني المرضى من تغيرات في رؤيتهم أولاً ، بما في ذلك الحساسية للضوء أو غيره من الاضطرابات البصرية.

"عادةً ما يعاني الأشخاص الذين يصابون بتجلط الأوردة العميقة من التخثر ، مما يعني أن تجلط الدم لديهم أسرع .

يعد ألم الصدر أو عدم الراحة الذي يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال من أكثر العلامات شيوعًا على وصول جلطة دموية إلى الرئتين.

جلطة الدموية الجيوب الانفية تجلط الأوردة العميقة تجلط الدم

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