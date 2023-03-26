علامتان حول العينين تدلان على وجود جلطة

عادة ما تكون جلطات الدم استجابة جسدية للإصابة ، ولكن في كثير من الأحيان يكون تكوينها غير مبرر. في أي من الحالتين ، من غير المرجح أن تسبب الجلطة مشاكل طالما أنها تبقى ثابتة وتسمح للدم بالتدفق حولها.

ووفقا لموقع اكسبريس، فإن في بعض الأحيان تخرج الجلطات وتنتقل إلى الرئتين ، مما يتسبب في توقف تدفق الأكسجين تمامًا . على الرغم من أن جلطات الدم تتشكل عمومًا في الأطراف السفلية أولاً ، فمن المعروف أيضًا أنها تؤثر على الوجه وعندما تتشكل جلطة دموية داخل الجيوب الأنفية ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب ظهور عدوى في مكان ما في الوجه أو الجمجمة وتحتاج إلى احتوائها.

سيعد السبب أقل شيوعًا للجلطة الدموية في الجيوب الأنفية هو الإصابة الشديدة ، التي تؤدي إلى آليات تخثر الدم وبغض النظر عن السبب ، يمكن أن تسبب الجلطة الدموية أضرارًا فورية للدماغ والعينين والأعصاب التي تعمل فيما بينها.

لهذا السبب في 50 إلى 90 بالمائة من الحالات ، يعاني المرضى من تغيرات في رؤيتهم أولاً ، بما في ذلك الحساسية للضوء أو غيره من الاضطرابات البصرية.

"عادةً ما يعاني الأشخاص الذين يصابون بتجلط الأوردة العميقة من التخثر ، مما يعني أن تجلط الدم لديهم أسرع .

يعد ألم الصدر أو عدم الراحة الذي يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال من أكثر العلامات شيوعًا على وصول جلطة دموية إلى الرئتين.