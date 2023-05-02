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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

انحناء الظهر
انحناء الظهر

يتعرض الكثير منا للمعاناة من انحناء الظهر عند الجلوس على المكتب لساعات طويلة بشكل خاطئ ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون منها لأسباب مختلفة 

إن انحاء الظهر بشكل دائم يحدث في بعض الأحيان رغم محافظة الإنسان على الجلوس بوضعية صحيحة دون ميل أو بشكل أسرع ممن  يعلون نفس الأمر.

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ووفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك ” فيمكن أن يدل انحاء الظهر فى بعض الحالات وجود على مشكلة صحية خطيرة وهى الإصابة بالمرض الصامت وهو هشاشة العظام لذا يجب الانتباه لها 

ومن الأشياء التى تساعد فى التأكد من الإصابة بـ هشاشة العظام عند حدوث انحناء الظهر هو أنه لايزول أو يتحسن عند ممارسة التمارين الرياضية وحينها يجب إجراء الفحوصات سريعا.

 أعراض مرض هشاشة العظام


عادة ، لا توجد أعراض لهشاشة العظام ولهذا يطلق عليه أحيانًا اسم المرض الصامت، ومع ذلك  فى بعض الأحيان تظهر مؤشرات تنبئ به ، أبرزها: 

فقدان الطول فيكون الإنسان أقصر بمقدار بوصة أو أكثر.
تغيير في الموقف  أو انحناء الظهر للأمام.
ضيق التنفس وصغر سعة الرئة بسبب الأقراص المضغوطة.
كسور العظام.
ألم في أسفل الظهر.

الام أسفل الظهر
الام أسفل الظهر
انحناء الظهر انحناء الظهر للأمام المرض الصامت ممارسة التمارين الرياضية أعراض هشاشة العظام

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