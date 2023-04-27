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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكله غريب| صورة ساندوتش برجر تثير الفزع على الفيسبوك .. فما السبب؟

البرجر
البرجر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بشكل سريع صورة جديدة لقطعة من البرجر شكلها غريب .. فما قصتها؟

ظهرت فى الصورة قطعة من البرجر تحتوي على دوائر غريبة الشكل وبارزة وكبيرة الحجم ولونها قريب من اللحم لكنها ذات درجة أفتح مما جعل متناولها يشك فى جودتها.

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وقبل أن يتخذ أى إجراء قانونى رغب فى معرفة حقيقة العلامات الغريبة الموجودة بساندوتش البرجر.. لذا عرض الصورة على السوشيال ميديا وسأل الجميع.

وتبين أن صورة ساندوتش البرجر لرجل اشتراه من أحد المطاعم ولم يفصح عن اسم المكان لعدم التشويه ولكن أصيب بالفزع بسبب شكل قطعة البرجر غير المألوف.  

برجر غريب
برجر غريب

ورد الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعى على المنشور بعد تداوله بأن هذه الدوائر ليست أساسية فى لحم البرجر ويبدو أنها مادة ما مضافة له، فمن المعروف أن البرجر يضاف له فول الصويا.

ويتضح فى الصورة أن الموجود على قطعة البرجر ليس دليلا على فساد اللحم بل هى حبات الفول الصويا المضافة للكثير من منتجات اللحوم المصنعة مثل البرجر ولكن يبدو أن هذا النوع من البرجر مصنع بشكل رديء.. لذا لم يتم طحن حبوب فول الصويا جيدا وخلطها باللحم المفروم. 

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