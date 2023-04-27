ماذا يحدث للجسم عند تناول الروز ماري يوميًا

يعد الروز ماري من الأعشاب المفيدة جدا للجسم والشعر فهو يحتوي على نسبة عالية من المنجنيز ، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة التمثيل الغذائي وتكوين جلطات دموية التى تسرع الشفاء

ووفقا لما جاء فى موقع “ webmd” نعرض لكم أهم فوائد الروز ماري الذي يطلق عليه فى بعض البلاد إكليل الجبل:

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الروز ماري على حمض الكرنوسيك الذي يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالأورام.



نظام المناعة

أظهرت الدراسات أن الأحماض carnosic و rosmarinic المتواجدة فى الروز ماري أو إكليل الجبل لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات و تناوله بانتظام يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى ومساعدة جهاز المناعة على محاربة أي عدوى تحدث.

الحد من الإجهاد

تشير الدراسات الأولية إلى أن الروز ماري له تأثير إيجابي في تقليل القلق والتوتر و يحسن نوعية نوم الطلاب ويقلل من مستويات القلق لديهم.

تحسين الذاكرة والتركيز

أكدت الدراسات في العلاج بالروائح باستخدام إكليل الجبل فى تقوية الذاكرة والتركيز التى كان يعتقدها الاجداد فى العصور القديمة وذكروها فى الطب التقليدي القديم ووجدت إحدى الدراسات تحسينات كبيرة في الأداء المعرفي في غضون 20 دقيقة من استنشاق زيت إكليل الجبل العطري.