جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

يعد ارتفاع الكوليسترول فى بعض الحالات من الأمراض الخطيرة والمميتة وذلك عندما يصل لمعدلات مرتفعة بشكل كبير جدا

والتأخر فى اكتشاف ارتفاع الكوليسترول يعرض الإنسان للإصابة بمضاعفات عديدة تصل للجلطة والسكتة القلبية وأمراض القلب المزمنة .



ووفقا لما جاء فى موقع “express ” فإن الكوليسترول عندما يحدث به أى ارتفاع تتأثر مجموعة مختلفة من الأعضاء فى الجسم مثل الوجه واليد والقدم

ولكن لاحظ العلماء أن اعراض ارتفاع الكوليسترول تظهر بصور متعددة فى عضو واحد من الجسم وهى الأرجل لذا يجب الانتباه لها للوقاية من مضاعفات الكوليسترول العديدة

تنميل الأطراف

وتتضمن أعراض الكوليسترول فى الأرجل المعاناة من تقلصات مؤلمة في الساقين بدون سبب واضح أو خدر وضعف فيهما، وبطء نمو الشعر وبرودة في أسفل الساق أو القدم على جانب واحد ومعدل النبض يكن ضعيف في الساقين