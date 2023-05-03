الرجلة أو الفرفحينا.. نبتة طبيعية عجيبة تخفض الكوليسترول وتمنع تصلب الشرايين

تعد نبتة الفرفحينا، نوعا من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة تحمل موادا كيميائية، وموادا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض ، وهي معروفة أيضا في الطب الصيني التقليدي ، ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

وتساعد النبتة على القضاء على آلام الرأس وتحد من أعراض الحمى ، وتحد من أعراض غثيان الحمل، كما تعالج أمراض التهابات الجهاز الهضمى والأمعاء ، تحد من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين ، بما يعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية ، إن دراسة أخيرة أثبتت أن البقلة أو الرجلة تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

حيث قام العلماء بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار بنسبة عالية وأيضا الدهون

بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم. ، كما تحافظ على الكلى ونظافتها وتخليصها من السموم من خلال شرب مغلي البذور مع الماء في الصباح الباكر وتعمل على تسريع سريان الدم في جميع الشرايين في جسم الإنسان وتحافظ على مستوى سيلانها بشكل منتظم.



وتعد النبتة من أفضل الخضراوات الغنية بالأوميجا-3، المعروف بالخواصالمضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ، وتقليل التهابات المفاصل، كما تجد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، وكما أنه يقى من اضطراب ضربات القلب.

ومن الفوائد الأخرى لهذه النبتة ، منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وتعمل على طرد الديدان الحلقية من الجسم، كما أنها تعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، و إيقاف التقيؤ والوحام، وتساعد في إيقاف نزيف الدم، إلى جانب علاج الصداع والحمى.

