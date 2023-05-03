عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرجلة أو الفرفحينا.. نبتة طبيعية عجيبة تخفض الكوليسترول وتمنع تصلب الشرايين

الفرفحينا تعالج تصلب
الفرفحينا تعالج تصلب الشرايين

تعد نبتة الفرفحينا، نوعا من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة تحمل موادا كيميائية،  وموادا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض ، وهي  معروفة أيضا في الطب الصيني التقليدي ، ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

 

وتساعد النبتة على القضاء على آلام الرأس وتحد من أعراض الحمى  ، وتحد  من أعراض غثيان الحمل، كما  تعالج أمراض التهابات الجهاز الهضمى والأمعاء ،  تحد من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين ، بما يعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم.

 

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية ، إن دراسة أخيرة أثبتت  أن البقلة أو الرجلة  تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

حيث  قام العلماء بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار بنسبة عالية وأيضا الدهون

بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم. ،  كما تحافظ على  الكلى ونظافتها وتخليصها من السموم من خلال شرب مغلي البذور مع الماء في الصباح الباكر وتعمل على تسريع سريان الدم في جميع الشرايين في جسم الإنسان وتحافظ على مستوى سيلانها بشكل منتظم.


وتعد النبتة من أفضل الخضراوات الغنية بالأوميجا-3، المعروف بالخواصالمضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ،  وتقليل التهابات المفاصل، كما تجد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، وكما أنه يقى من اضطراب ضربات القلب.

ومن الفوائد الأخرى لهذه النبتة ،  منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وتعمل على طرد الديدان الحلقية من الجسم،   كما أنها  تعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، و إيقاف التقيؤ والوحام، وتساعد في إيقاف نزيف الدم، إلى جانب علاج الصداع والحمى.
 

txt

صحة شمال سيناء تنظم مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس التمريض بالمحافظة

الفرفحينا الكوليسترول السموم الجهاز الهضمي نبتة الفرفخينا الأعشاب البرية العلاجات الطبية الطب الصيني الأحماض الدهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

موضوعات متعلقة

ندوة بعنوان "المجهول والمعلوم في تنمية سيناء" بمكتبة القاهرة الكبرى

6 ميداليات "ذهبيات وبرونزية" لمراكز شباب سيناء في أولمبياد المحافظات الحدودية

صحة شمال سيناء تنظم مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس التمريض بالمحافظة

البردويل.. أهم البحيرات المصرية الخالية من التلوث.. 10 معلومات لا تعرفها عنها

دراسة لإنشاء مزارع تكاملية مشابهة بقرى وسط سيناء

رئيس جهاز تنمية البحيرات يتفقد مراسي البردويل ويستمع لمقترحات العاملين

شمال سيناء تشارك بـ 13 لعبة في أولمبياد المحافظات الحدودية

استئناف الملاحة والشحن.. إعادة تشغيل ميناء العريش بعد تراجع سرعة الرياح

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ