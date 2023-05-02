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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة شمال سيناء تنظم مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس التمريض بالمحافظة

الطلبة المشاركة في
الطلبة المشاركة في مسابقة أوائل الطلبة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، مسابقة أوائل الطلبة بين طلاب مدارس التمريض بمحافظة شمال سيناء،  بناء علي تعليمات الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بالوزارة ، وتكليف من دكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحية بشمال سيناء ، وتوجيهات دكتور  أحمد عبد الفتاح مدير اداره التدريب ،باشراف  هبه عبد الفتاح محمد مدير اداره الخدمه الاجتماعيه بالمديرية .

 

الصفوف الثلاثة:

 

وقد شارك في المسابقة مدرسه تمريض العريش  ، ومدرسه تمريض الشيخ زويد ، ومدرسه تمريض بئر العبد.. حيث تم توجيه الأسئلة للطلبه والطالبات على مستوى  الصفوف الثلاثة في كل مدرسة    بحضور مدراء المدارس وعدد من المدرسين ، وحضور مشرفين اداره التدريب بالمديرية.
وقد جاءت نتيجة المسابقة حصول مدرسه تمريض العريش علي المركز الاول  ،ومدرسه الشيخ زويد مركز تاني  ، ومدرسه بئر العبد مركز ثالث.

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