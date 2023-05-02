صحة شمال سيناء تنظم مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس التمريض بالمحافظة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، مسابقة أوائل الطلبة بين طلاب مدارس التمريض بمحافظة شمال سيناء، بناء علي تعليمات الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بالوزارة ، وتكليف من دكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحية بشمال سيناء ، وتوجيهات دكتور أحمد عبد الفتاح مدير اداره التدريب ،باشراف هبه عبد الفتاح محمد مدير اداره الخدمه الاجتماعيه بالمديرية .

الصفوف الثلاثة:

وقد شارك في المسابقة مدرسه تمريض العريش ، ومدرسه تمريض الشيخ زويد ، ومدرسه تمريض بئر العبد.. حيث تم توجيه الأسئلة للطلبه والطالبات على مستوى الصفوف الثلاثة في كل مدرسة بحضور مدراء المدارس وعدد من المدرسين ، وحضور مشرفين اداره التدريب بالمديرية.

وقد جاءت نتيجة المسابقة حصول مدرسه تمريض العريش علي المركز الاول ،ومدرسه الشيخ زويد مركز تاني ، ومدرسه بئر العبد مركز ثالث.