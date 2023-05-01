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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بمدن سيناء

زحام على القافلة
زحام على القافلة الطبية بالعريش

استكملت  محافظة شمال سيناء، برنامج القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بقرى ومدن المحافظة، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال41..حيث يتم تنظيم  قافلة طبية بمدينة العريش  ، واخرى بمركز بئر العبد واقطية. 

 

وقدمت القافلة الطبية لجامعة العريش ، خدماتها للمواطنين  بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم على مدى يومين  لنحو 7050 حالة مرضية.

 

وقال  الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش،  أن القافلة الطبية للجامعة انطلقت  لخدمة الأهالى ،  في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء الحبيبة ، وتضم 11 تخصص طبي،  وعمل جميع الكشوفات الطبية والأشعة والفحوصات وصرف العلاج بالمجان للمترددين على القافلة.

 

ويشرف على القافلة من جامعة العريش كل من: الدكتور عبد المقصود عبد القادر منسق القوافل بالجامعة ،و الدكتور سليمان على حسن المشرف على شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة العريش والمشرف الطبي على القافلة ، والدكتور أحمد الشعراوى المنسق المساعد للقوافل الطبية بالجامعة، وممثلي قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة على أن القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصة بالجامعة .. كما أكد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء.

قافلة طبية ببئر العبد :

وفي نفس السياق.. تنفذ  مستشفى بئر العبد النموذجى ، قافلة طبية بمدينة بئر العبد لتقديم الخدمات العلاجية وتوقيع الكشف الطبي، وتوفير العلاج  اللازم  للمترددين على القافلة مجانا .. في إطار احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء العيد القومي للمحافظة الـ41.

وقال الدكتور تامر حمدى أحمد، مدير المستشفى، إن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية ،  والتي بدأت  عملها  أمس الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل،  لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان ..حيث  تمارس القافلة  عملها  بقرى قاطية ،ونجيله وبالوظة تباعا بواقع يوم لكل قريه، وتختتم يوم الأربعاء المقبل عملها بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وأضاف مدير المستشفى،  أن القافلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم تخصصات: الجراحة العامة، العظام، الباطنة العامة، الجلدية، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، والمسالك البولية.. الى جانب الأشعة وطب الأسرة.
 

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سيناء برنامج القوافل الطبية المواطنين

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