محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية البحرية بمنطقة التلول

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، واللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوضع حجر أساس المدرسة الثانوية البحرية بالتلول بمركز بئر العبد.

وأكد المحافظ أن هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى استحداث نوعية جديدة من التعليم بشمال سيناء، وذلك لخدمة الصيد وأعمال السفن.

وأوضح أن المدرسة سيتم إنشاؤها على مساحة 10 آلاف و800 متر مربع بتكلفة تبلغ 22 مليونا و125 ألفا و351 جنيها، وتضم 7 ملاحق، وهي 9 فصول دراسية، و20 فراغا تكميليا، وورشة مصايد وملاحة، وورشة صناعة المركبات والنقل، وورشة بناء السفن الحديدية، وورشة المحركات البحرية، و5 مخازن، و2 غرفة حارس.

مدرسة تجريبية

وأشار المحافظ إلى دعم هيئة الأبنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء، من خلال بناء المدارس والاستراحات الخاصة بالمعلمين، لافتا إلى أنه كانت توجد مدرسة تجريبية واحدة، وخلال 3 سنوات وصل عدد المدارس التجريبية إلى 10 مدارس، مؤكدا أن شمال سيناء أصبح بها جميع أنواع التعليم سواء مدارس رسمية أو لغات أو خاصة أو يابانية أو دولية.

بدوره، أكد اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، اهتمام الهيئة بشمال سيناء وتنفيذ مشروعات بها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، موشحا أن مدرسة التلول البحرية هي أول مدرسة متخصصة في أعمال الصيد وخدمة السفن.