عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية البحرية بمنطقة التلول

وضع حجر الأساس للمدرسة
وضع حجر الأساس للمدرسة البحرية بالتلول

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، واللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوضع حجر أساس المدرسة الثانوية البحرية بالتلول بمركز بئر العبد.

وأكد المحافظ أن هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى استحداث نوعية جديدة من التعليم بشمال سيناء، وذلك لخدمة الصيد وأعمال السفن.

وأوضح أن المدرسة سيتم إنشاؤها على مساحة 10 آلاف و800 متر مربع بتكلفة تبلغ 22 مليونا و125 ألفا و351 جنيها، وتضم 7 ملاحق، وهي 9 فصول دراسية، و20 فراغا تكميليا، وورشة مصايد وملاحة، وورشة صناعة المركبات والنقل، وورشة بناء السفن الحديدية، وورشة المحركات البحرية، و5 مخازن، و2 غرفة حارس.

مدرسة تجريبية

وأشار المحافظ إلى دعم هيئة الأبنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء، من خلال بناء المدارس والاستراحات الخاصة بالمعلمين، لافتا إلى أنه كانت توجد مدرسة تجريبية واحدة، وخلال 3 سنوات وصل عدد المدارس التجريبية إلى 10 مدارس، مؤكدا أن شمال سيناء أصبح بها جميع أنواع التعليم سواء مدارس رسمية أو لغات أو خاصة أو يابانية أو دولية.

بدوره، أكد اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، اهتمام الهيئة بشمال سيناء وتنفيذ مشروعات بها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، موشحا أن مدرسة التلول البحرية هي أول مدرسة متخصصة في أعمال الصيد وخدمة السفن.

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيد ببحيرة البردويل لعام 2023

سيناء المدرسة البحرية حجر الأساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني| عبودية وفرعون صغير

احترقت بالكامل.. النيران تلتهم كنيسة العذراء بديروط| صور

ترشيحاتنا

صدمة.. ميتلاند الدنماركي يعلن إنتهاء موسم إمام عاشور وعودته إلى مصر

دولة عربية تسجل 10 هزات أرضية خلال 24 ساعة

هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق.. دار الإفتاء توضح

فاكهة تحسن الخصوبة وتزيد تدفق الدم

سنحتفل قريبا.. بيان عاجل للجيش السوداني

تعديل إجباري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث إطلالة| شاهد

مش البطيخ والخيار بس...5 توابل تساعد على الترطيب خلال فصل الصيف

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ