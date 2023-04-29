محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيد ببحيرة البردويل لعام 2023

يفتتح اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، موسم الصيد ببحيرة البردويل لعام 2023 م.، والذي يبدأ اعتبارا من يوم 29 ابريل الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهاز تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية. في إطار احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء.

وفي هذا الصدد عقد اجتماع بين اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء ،والدكتور شكري سالمان مدير عام بحيرة البردويل ، والمهندس سامي الهواري مدير عام منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء ، تحدد خلاله يوم 29 ابريل القادم بدء موسم الصيد الجديد لعام 2023م.

نشاط الصيد :

وأعطي الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، توجيهاته بقيام الصيادين بانهاء إجراءات السروح لممارسة نشاط الصيد في البحيرة بعد فترة منع استمر نحو ٤ أشهر ، وهي الفترة التي بدأت منتصف شهر ديسمبر الماضي.

كما سيتم عقد اجتماع بمكتب مدير البحيرة بالتلول برئاسة الدكتور شكري سليمان ، مدير عام بحيرة البردويل، وبحضور رؤساء الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، ومندوب الشركة الوطنية، ورؤساء القطاعات بإدارة البحيرة ، للاتفاق على وضع آلية العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم عمليات الصيد ومواعيد سروخ الصيادين ،وكذلك إقرار أسعار الأسماك حسب نوعيتها.