شمال سيناء تشارك بـ 13 لعبة في أولمبياد المحافظات الحدودية

تشارك محافظة شمال سيناء، في فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية "النسخة الرابعة" والمقامة حاليا بمحافظة مطروح، وتستمر حتى 2 مايو الجاري، على أن تقام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية العام المقبل في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إجراء القرعة للفرق المشاركة بعد وصول جميع المحافظات الحدودية جميعا.

وأوضح أنه تتم المشاركات بـ 13 لعبة من الألعاب الرياضية وهي “كرة القدم، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة ، كرة الطائرة الشاطئية ، كرة السلة ، كرة اليد كرة السرعة ، الشطرنج و ألعاب القوى 100و 800 متر و وثب طويل و تنس الطاولة السباحة حرة و ظهر و بالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات و الهمم”.

وتقام ألعاب كرة السلة واليد بنين وبنات علي ملاعب مدرسة الحرية الخاصة، كما تقام طائرة بين وبنات علي ملاعب المعسكر الشاطئ، طائره شاطئية والقدم الشاطئ علي شاطئ الهنا، وكرة قدم شطرنج وكرة السرعة الكاراتيه وتنس طاولة علي ملاعب فندق المشير احمد بدوي، وكرة طائرة جلوس لذوي الهمم بملعب كلية التربية الرياضية والنادي الاجتماعي بمطر كما تقام عدة فعاليات ثقافية وفنية علي هامش البطولة.

أبريل الماضي

وكانت اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، نهائي تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، خلال شهر ابريل الماضي وذلك بمشاركة 13 ألفا و547 لاعبا ولاعبة على مستوى المحافظة في المرحلة السنية من 15 إلى 21 عاما للبنات، ومن 15 سنة إلى 23 عاما للبنين، وفي 14 لعبة جماعية وفردية منها كرة القدم الخماسي، الكاراتيه، كرة السرعة، تنس الطاولة، الشطرنج، ألعاب القوى كرة السلة، اليد، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئ، الكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم، وتم تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد “النسخة الرابعة”.