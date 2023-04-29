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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيد في بحيرة البردويل

افتتاح موسم الصيد
افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، يرافقه اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، اليوم "السبت"، موسم الصيد في المسطح المائي لبحيرة البردويل، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة.

كما حضر الافتتاح اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية ووأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن افتتاح موسم الصيد في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكري الحادية والأربعين لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة في حضور عدد من الوزراء.

١٢٢٨ مركبا:

أضاف المحافظ، أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى، مرسى إغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب ما بين صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مؤكدًا أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

وأضاف المحافظ، أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز،  منها بوغازين طبيعيين هما  الزرانيق وأبو صلاح ، وبوغازين آخرين صناعيين رقمى 1 و2 غرب وشرق البحيرة وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية ، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي. 

من جانبه أكد اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أنه يعمل في البحيرة حوالى 3000 صيادا وتعتبر البحيرة هى مصدر دخلهم الوحيد من أهالى المحافظة ، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب. 

وأضاف أن هناك عدد 6 جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة فى البحيرة هى ، حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية ، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هى التلول، إغزيوان ، النصر ، ونجيلة .

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سيناء بحيرة البردويل موسم الصيد

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