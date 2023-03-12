قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، أهم أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية .



أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية ما يلي :-



· الفلفل الحار يمتلك الفلفل الحار نكهته الحارة بسبب احتوائه على مادةٍ كيميائيةٍ نباتيةٍ تُعرف باسم الكابسيسين ، والتي تساعد على تعزيزتدفُّق الدم إلى الأنسجة؛ عن طريق خفض ضغط الدم، وتحفيز إطلاق أكسيد النتريك وموّسعات الأوعية الدموية الأُخرى أو المركّبات التيتساعد على توسيع الأوعية الدموية.

. الرمان يحتوي الرمان على نسبةٍ عاليةٍ من مُضادات الأكسدة؛ مثل البوليفينولات والنترات؛ وهي موسّعات قوية للأوعية الدموية، وقد يساعدتناول الرمان كعصير، أو فاكهةٍ نيّئة، أو مكمّلٍ غذائي على تحسين تدفُّق الدم وزيادة الأكسجين في الأنسجة العضليّة؛ ممّا قد يساعد بشكلٍخاص الأفراد النشطين الرمان.

· الأسماك الدهنية تُعدّ الأسماك الدهنية؛ بما في ذلك: السلمون، والماكريل، والسلمون المرقّط، والرنجة مصدراً غنيّاً بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد على تحسين تدفُّق الدم، حيث يساعد تناول الأسماك الدهنية على خفض ضغط الدم أثناء الراحة.

· الثوم يُعدّ الثوم مصدراً غنيّاً بمركّب الأليسين الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية، كما يساعد تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الثوم على تحسينتدفُّق الدم عبر القلب؛ ممّا يؤدي إلى تقليل العبء على القلب وخفض ضغط الدم.

· الشمندر يُعدّ الشمندر من الخضراوات الجذرية الغنيّة بالنترات؛ وهو مركّبٌ يقوم الجسم بتحويله إلى أكسيد النتريك الذي يساعد علىتوسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفُّق الدم

الكركم يُعرف الكركم بأنّه أحد أنواع التوابل الصفراء؛ والتي عادةً ما تُستخدم في المطبخ الهندي، ويُعدّ مركّب الكركمين هو المسؤول عنإعطاء الكركم لونه الأصفر الذهبي، ويُمكن للكركمين أن يزيد من مستويات أكسيد النتريك؛ والذي بدوره يساهم في توسيع الأوعية الدموية.

· القرفة تساعد القرفة على إرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم؛ ممّا يساعد على زيادة تدفُّق الدم