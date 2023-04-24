الجرجير.. نبات يقوي العظام والأسنان وينقي الدم من السموم

يعتبر نبات الجرجير له دورا في بناء صحة الإنسان، حيث يساعد على الهضم ويدر الصفراء، ويستخدم عصيره لعلاج الالتهاب الرئوي وسوء الهضم، ويعمل الجرجير على تنقية الصدر من البلغم، وينقي الدم أيضا من السموم، بالإضافة إلى انه يفيد في علاج مرض فقر الدم .

حيث يحتوي على عنصر الحديد. ويعتبر الجرجير غنيا بالكالسيوم، حيث يساعد على تقوية الأسنان والعظام.

الجرجير الجبلي:

يستخدم الجرجير كمنشط جنسي، حيث أن التاريخ يوضح أن الجرجير استخدم لتحفيز الرغبة الجنسية عند العرب والرومان والفرس والإغريق قديما.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية ، ان الجرجير خاصة" الجرجير الجبلي" يعمل على زيادة الحيوانات المنوية لدى الرجال. وربما يعزي هذا التحفيز إلى الزنك الذي يوجد في الجرجير بجانب الحديد.

يعتقد أن الجرجير مساعد مهم جدا لتنحيف الجسم، ومهم جدا في الرجيم الغذائي، حيث يحتوي على قدر منخفض جدا من السعرات الحرارية ، بالإضافة أيضا إلى أنه عال في محتواه من البوتاسيوم الذي يساهم في عملية إنقاص الوزن، كما أنه أيضا مدر للبول، لذلك فهو يعمل على طرد السوائل الزائدة خارج الجسم. بجانب أنه منخفض في محتواه من الدهون والكولسترول.

أضف إلى هذا أنه يحتوي على مضادات أكسدة بكميات كبيرة. ويعتقد أن الجرجير من أكثر المواد الغذائية مثيرة للاهتمام.

فوائده للمدخنين

ويعتبر الجرجير من أفضل الوصفات لتناول الجرجير للمدخنين وتنظيف الرئة من السموم المتكونة نتيجة التدخين ، ويفضل تناول عصير الجرجير مرتين في الأسبوع للوقاية من الآثار السلبية للتدخين.

و قد يعمل الجرجير على تحسين وظائف الغدة الدرقية، وتخفيف الكثير من أعراض الغدة الدرقية،وذلك نتيجة ارتفاع اليود في محتوى الجرجير ، الذي يعمل على منع تضخم الغدة الدرقية.

ويحتوي الجرجير على نسبة كبيرة من فيتامين ج والألياف، والتي تحفز إفراز الغدد اللعابية والأمعاء على الهضم السليم ، كما يعمل الجرجير كذلك على تحسين عملية الهضم من خلال عمله على تنظيم إفراز الصفراء.



وأوضحت الدراسات أنه يمكن أن تساعد على خفض مستوى ضغط الدم، ومن ثم الوقاية من النوبات القلبية، وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرايين

وأظهرت الدراسات أن الجرجير يعمل على خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم، بينما يزيد من مستوى الكولسترول الجيد في الدم، ويساعد ذلك على خفض مستوى السكر بالدم، الى جانب أن تناول سلطة الجرجير تعمل على تنظيم عملية الهضم . .حيث يعمل على إبطاء امتصاص السكر بعد الأكل في المعدة نتيجة أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان

وينصح الأطباء أن يكثر الحوامل من تناول الجرجير أثناء فترات الحمل، حيث أن الجرجير يحتوي على عناصر مغذية هامة وضرورية لصحة الجنين، وهو غذاء هام أيضا للمرأة المرضع حيث يساعد على ادرار اللبن .

، ويفضل عدم تناول العصير بكميات كبيرة بالنسبة للحوامل، حيث يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، بجانب أنه منشط للرحم.

كما أن تناول الجرجير يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، بسبب أن الكالسيوم يساعد في إصلاح وبناء العظام .



ويعتبر الجرجير غني بالكبريت والحديد والزنك وفيتامين أ، بذا فهو يعمل الجلد على منع تساقط الشعر ويعالج قشرة الرأس الحصول على أفضل النتائج من خلال تدليك الرأس بعصير الجرجير.



يحتوي الجرجير على مجموعة كبيرة من المركبات النباتية المهمة للحفاظ على صحة الجلد، لاسيما فيتامين أ ، وتعمل أيضا على الوقاية من شيخوخة الجلد وما يصاحبها من أعراض مثل تجاعيد الوجه.